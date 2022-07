L'Ajuntament de la Jonquera bonifica, des d'aquesta setmana, una hora diària la zona blava al veïnat del municipi. Durant mitja hora al matí i mitja hora a la tarda, disposaran d’estacionament gratuït a la zona blava del carrer Major. En concret, els vehicles que paguin l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a la Jonquera podran aparcar sense cost fins a trenta minuts en la franja de matí, de 10 a 13 hores, i fins a trenta minuts en la franja de tarda, de 16.30 a 19 hores.

En els darrers mesos, l’Ajuntament de la Jonquera ha estat treballant en la modificació de l’ordenança fiscal número 22 reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals amb la voluntat d’introduir una bonificació que beneficiés els veïns i les veïnes de la Jonquera. Així doncs, des del passat dimarts 26 de juliol, la bonificació s’aplicarà de manera automàtica quan s’introdueixi la matrícula del vehicle als parquímetres habilitats al municipi. També, s’aplicarà de manera automàtica quan el pagament es faci mitjançant l’aplicació mòbil ‘elparking’, disponible a Google Play per a telèfons Android i a App Store per a telèfons IOS.

El consistori jonquerenc recorda que a mitjans del mes d’abril es va posar en funcionament la zona blava al carrer Major de la Jonquera amb un total de 44 places d’estacionament per a vehicles de dilluns a dissabte de 10 a 13 hores i de 16.30 a 19 hores amb una limitació horària de dues hores. «Vam posar en marxa aquesta mesura amb l’objectiu de donar un nou impuls al comerç local, la restauració i el turisme afavorint la rotació de vehicles al poble i, en conseqüència, incrementant el nombre de persones que visiten, compren i gaudeixen de la vila. Ara, posem en marxa una bonificació per als jonquerencs i per a les jonquerenques, perquè volem situar-los en una posició diferencial i privilegiada que els permeti gaudir del municipi amb més facilitats», afirma la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Lluïsa Macias.