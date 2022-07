La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i la diputada de Junts per Girona, Mariona Illamola Dausà, juntament amb el portaveu al Senat, Josep Lluís Cleries, i els senadors per Girona, Josep Maria Cervera i Jami Matamala, han registrat una Proposició no de Llei, una moció i una bateria de preguntes dirigides al Govern espanyol per “millorar i dignificar el servei de tren entre Figueres, Girona i Barcelona”. En la mateixa línia, el passat 11 de juliol l'ajuntament de Girona va aprovar una moció a instàncies de Junts per revertir la situació.

Amb la pandèmia de la Covid-19, Renfe va decidir reduir la freqüència de trens arreu de l’Estat espanyol, també la línia entre Figueres, Girona i Barcelona, que va passar de 15 a 7 freqüències diàries en cada sentit. Però, un cop acabat el confinament i amb la “nova normalitat”, Renfe va mantenir la reducció de les freqüències. Davant les queixes dels usuaris, la companyia es va comprometre a restablir el servei progressivament, fins a recuperar-les completament el juny de 2022. Actualment, només hi ha 10 freqüències diàries per sentit entre Figueres, Girona i Barcelona, la qual cosa no representa ni el 60% de l’oferta prèvia a la pandèmia. Cal recordar al Govern espanyol que, amb l’objectiu de garantir la prestació del servei, la línia Avant Figueres-Girona-Barcelona ha estat declarada una Obligació de Servei Públic (OSP). “Davant aquesta situació de desconsideració i deixadesa, cada vegada són més els usuaris que es queixen”, adverteix Illamola Dausà, qui ja havia plantejat preguntes al Govern espanyol sobre aquesta qüestió. “El Govern espanyol no ha complert amb els compromisos que va deixar per escrit en les respostes a les meves preguntes”, afegeix. Per la seva banda, els senadors Cervera i Matamala afirmen que “es tracta d'un autèntic retrocés i una oportunitat perduda per a una de les poques línies del TAV en què existeix una demanda real del servei”. Grups com la Plataforma d’Usuaris Afectats de la Línia del TAV Figueres-Girona-Barcelona o Avant Catalunya reclamen una “dignificació” d’aquest servei públic, essencial per a la cohesió del territori. També l’ajuntament de Girona, que l’11 de juliol passat va aprovar una moció en el mateix sentit.