Ceigrup Torrent API, una empresa de referència del sector immobiliari i turístic, celebra mig segle consolidada com a motor econòmic i líder en la seva especialitat. Per commemorar la trajectòria s’ha fet un vídeo amb imatges inèdites tant del recorregut de l’empresa com del turisme a la Costa Brava, que han evolucionat i crescut de manera paral·lela. El vídeo es va presentar ahir a la tarda en un acte, a l’hotel Sa Punta de la Platja de Pals (Begur), que va comptar amb l’assistència del president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Miquel Noguer, i del director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball de la Generalitat a Girona, Joan Martí, a més de 150 persones del món empresarial i vinculades amb Ceigrup Torrent API. A l’acte es va elogiar la tasca de l’empresa i la seva trajectòria, que l’ha convertit en capdavantera en el sector. El president de la Diputació va destacar el compromís amb el territori, el País i la promoció turística de Lluís Torrent i va felicitar l’empresa i l’equip pels 50 anys. El director dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball va remarcar en relació a la trajectòria de l’empresa que “el fet de sobreviure amb èxit durant 50 anys té molt de mèrit i és fruit d’un treball molt ben estructurat”.

Torrent API va ser impulsada per Lluís Torrent, que l’abril de 1.972, als 23 anys, va obrir el seu primer despatx professional al carrer Santa Anna, 32, de l’Estartit. Després de tirar endavant diferents projectes immobiliaris i d’ampliar l’oferta de serveis, l’empresa va anar creixent i obrint noves oficines: a l’Escala, Pals i la central a Torroella de Montgrí. En total ara disposa de 4 oficines i compta amb una plantilla de 48 treballadors.

A partir del creixement que va tenir l’empresa, sempre àgil i de qualitat, Lluís Torrent va crear un servei postvenda, anomenat també contracte d’administració i es va iniciar també el lloguer turístic. També es va crear el departament d’administració de comunitats de propietaris.

Durant la dècada dels anys setanta i vuitanta el turisme anava a l’alça i en les oficines de la Costa Brava el lloguer turístic va agafar molta importància, així com diferents serveis pels visitants, com excursions, venda de bitllets per espectacles, canvis de moneda... Es va crear l’agència de viatges Torrent i Empordà Tours.

Ceigrup Torrent API sempre ha estat una empresa àgil i innovadora, que sempre ha anat un pas per endavant per atendre les necessitats del mercat i que ha evolucionat paral·lelament amb la demanda turística. El fundador, Lluís Torrent, recorda que l’oferta turística s’ha ampliat de maig a octubre i que durant tot l’any també hi ha demanda del client sènior, que té la Costa Brava com a una destinació referent. Lluís Torrent destaca que “és un orgull tenir el personal que tenim” i que “l’equip ha estat clau per aconseguir aquesta trajectòria”.

L’empresa, ara amb Esther Torrent al capdavant, s’ha reinventat i ha aconseguit fer front a la pandèmia amb noves fórmules de negoci, algunes de les quals han arribat per quedar-se. “Les noves tecnologies han estat molt importants per afrontar aquest darrer període però sobretot cal destacar que darrera hi ha un equip humà de gran vàlua personal i professional”, indica Esther Torrent. També remarca que “l’empresa porta l’evolució del turisme a l’ADN” i que la línia que se segueix “és de sostenibilitat i eficiència”.

De Bigrup a Ceigrup

L’any 1990, amb dos professionals més: Antoni Riart i Josep Company, Lluís Torrent va fundar una de les primers franquícies immobiliàries del país, que en uns inicis es va dir Bigrup. Posteriorment, es va arribar a un acord de col·laboració amb el Grup CEI a Barcelona i es va canviar la denominació, com a marca registrada, a Ceigrup. A partir d’aquí es va dur a terme una gran expansió a tot el territori espanyol, però amb la crisi del 2008 es va tornar als inicis i la marca va quedar en propietat dels tres primers socis. Els descendents dels fundadors són els que estan tirant endavant aquesta franquícia a les comarques de Girona i actualment ja hi ha una vintena de despatxos professionals oberts amb la marca Ceigrup.

En l’actualitat l’empresa Ceigrup Torrent API dona servei de compravenda immobiliària, lloguer turístic, administració de comunitats, administració privada de segones residències, lloguer residencial, agències de viatges i corredoria d’assegurances, en col·laboració amb el corredor Curòs Espigulé d’Olot.

Recordem que el president i fundador de Ceigrup Torrent API ha estat president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Girona (API) (des del 1987 fins el 1998), cofundador el 1994; president de l’Associació d’Apartaments Turístics de Girona (ATA) fins el 2013 i president des del 2006 i fins el 2020 de Federatur. El 2019 va rebre el premi Josep Pujol i Aulí a la tasca professional, atorgat pel Patronat de Turisme Girona Costa Brava i el 1999 va rebre la Medalla d’Or del Col·legi API, entre altres reconeixements.