Els Premis Emprenedors Alt Empordà 2022 celebren, el 20 de maig, a l’Auditori dels Caputxins de Figueres, la cerimònia en què es donen a conèixer els projectes d’emprenedoria distingits en l’edició. S’han presentat setze candidatures: Sis, en la categoria de Premi Emprenedors; dues, al Premi Innovació, i una al Premi Innovació Turística.

I, a més, en la categoria de Millor Idea de Negoci, l’apartat reservat a la participació dels instituts de l’Alt Empordà, en aquesta ocasió hi concorren tres instituts, La Salle Figueres, el Ramon Muntaner i el Cendrassos, amb set projectes. Aquestes propostes les han ideat estudiants de diferents nivells: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.

La convocatòria té com a objectiu, com ve sent habitual, la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca, la difusió de la innovació i el reconeixement al valor afegit que aporten les persones que ho fan possible. Amb aquests premis, els organitzadors tenen la voluntat de contribuir al reconeixement de projectes originals, creatius i innovadors. La iniciativa és possible gràcies al treball en xarxa que desenvolupen els ajuntaments de Figueres i Roses, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, el Setmanari de l’Alt Empordà, Fòrum Imagina, l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, el Departament d’Educació de la Generalitat, Catalunya Emprèn i el Fons Social Europeu.

El talent emprenedor de la comarca es visibilitza a través de projectes d’allò més diversos i de diferents àmbits, i tots ells tenen com a elements comuns l’originalitat, la creativitat i el repte empresarial. Trobem, doncs, negocis dedicats a la integració de solucions d’oci i negoci per als hotels; la tecnologia aplicada al territori cultural; la comunicació local adaptada als llenguatges digitals de cada xarxa social; l’esport d’alta intensitat; l’atenció a les persones amb deteriorament cognitiu i els seus cuidadors; les comandes online; la programació d’activitats esportives, culturals i de lleure; la coloració ecològica del cabell.

També els estudiants han treballat en el disseny i la creació de negocis que poden ocupar un lloc en l’entramat empresarial de la comarca. En aquesta edició, les candidatures a la Millor Idea de Negoci presenta una empresa amb marca pròpia de roba de cotó i llana juvenil; un portal web a l’entorn de Minecraft; rentadores i assecadores de petit format i de disseny únic; un pintallavis pensat en ser una eina de socors per a les víctimes d’agressions sexuals i violència de gènere; un casal inclusiu destinat a infants amb necessitats educatives especials; una associació que treballen en la informació i la tramitació d’ajuts als ciutadans de Figueres i una aplicació que dona seguretat a les dones quan van soles pel carrer.