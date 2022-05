El preu del lloguer es va situar en màxims històrics a Tarragona i Girona a l'abril, segons dades del portal immobiliari Idealista.

En total, fins a 18 capitals de província van registrar el seu màxim històric durant el mes d'abril.

El preu mitjà de la renda va augmentar un 1,2% en comparació amb el mes de març i un 2,2% en termes trimestrals, fins a situar-se en un preu mitjà de 10,9 euros el metre quadrat.

Entre les ciutats que van registrar els preus més elevats de la sèrie històrica se situen Vitòria (10,4 euros), Cadis i Girona (10 euros el preu del metre quadrat a totes dues ciutats) i València (9,8 euros). Les segueixen altres capitals de província com Segòvia (8,9 euros), Tarragona (8,7 euros), Salamanca (8,3 euros) o Alacant (8 euros).

Així mateix, sis ciutats més s'han quedat molt a prop dels màxims històrics, a menys d'un 1% dels seus màxims registres. Són, de més a menys, Saragossa (8,5 euros), la Corunya (8,4 euros), Burgos (7,7 euros), Múrcia (7,3 euros), Badajoz (6,4 euros) i Càceres (6,1 euros).

A la resta del país, el preu del lloguer continua per sota dels valors més alts que s'han arribat a registrar. Així, a Oviedo, Almeria, Lleida, Còrdova, Huelva, Màlaga, Santa Cruz de Tenerife, Lleó i Pamplona, el preu del lloguer mensual per metre quadrat es troba entre un 1% i un 2% per sota de màxims i, a 11 capitals més, el preu és entre un 2% i un 5% inferior, com Toledo, Bilbao o Valladolid.

Les principals ciutats, un 5% per sota del seu màxim històric

L'estudi d'Idealista també destaca que les ciutats més grans d'Espanya en nombre d'habitants van registrar a l'abril un preu del lloguer per sota del 5% del seu màxim històric.

Així, el valor de la renda a Barcelona (16,5 euros) és un 6,4% inferior al del maig del 2020, quan va assolir el seu màxim històric de 17,6 euros. Per la seva banda, a Sevilla, el preu mitjà és un 7% més baix que el maig del 2020, actualment en 10,7 euros.

Finalment, destaca Madrid, que malgrat ser una de les ciutats amb el preu del lloguer més alt (15,2 euros), se situa un 9,4% per sota del valor màxim registrat el maig del 2020, quan es va arribar als 16,8 euros per metre quadrat.