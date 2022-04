Una petita rehabilitació a Avinyonet de Puigventós de l'arquitecte Björn Hinners, la Casa Cadaqués d'Arquitectura-G, la plaça Sant Cebrià de Vilafant (EMF + Dièdric) o el Serpentí, canal i salicorns de Roses (Nablabcn Studio) són alguns del set finalistes altempordanesos als Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona aquest any.

El jurat dels guardons ha seleccionat un total de 46 projectes dels 119 que s’han presentat a aquesta 24a edició que, des de l’any 1997, organitza la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

De les 46 obres seleccionades, 27 pertanyen a la categoria Arquitectura (obres de nova planta, reformes i rehabilitacions), 7 corresponen a la d’Interiors (obres on l’accent recau en el tractament de l’espai interior), 6 són de la categoria Paisatges (obres en espais urbans com carrers, places... i en espais naturals, parcs, jardins...), i les altres 6 són d’Espais efímers (obres de durada limitada com exposicions, muntatges, escenografies.). En aquesta edició, el jurat ha estat format per les arquitectes Isabela de Renteria, com a presidenta, i Montse Nogués i Marta Benedicto com a vocals.

Entre aquestes 46 finalistes, set projectes son de l'Alt Empordà: Arquitectura: Petita rehabilitació, a Avinyonet de Puigventós - Björn Hinners, arquitecte

Casa Cadaqués - Arquitectura-G [Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta i Albert Guerra]

Casa a rudolso, a Cadaqués - Arnau estudi d'arquitectura [Arnau Vergés]

La casa Zariquiey, a Cadaqués - Estudi d'arquitectura Toni Gironès Paisatges: Serpentí, canal i salicorns, a Roses - Nablabcn Studio [Marina Cervera i Josep Mercadé]

El jardí de la casa Zariquiey, a Cadaqués - Estudi d'Arquitectura Toni Gironès

Plaça Sant Cebrià, a Vilafant - EMF + Dièdric [Mercè Pagès, Martí Franch, Mariona Llenas]

46 finalistes

Categoria Arquitectura

Casa Canyes, a Bordils - undos arquitectura cooperativa [Estel Jou i Ramon Heras]

Petita rehabilitació, a Avinyonet de Puigventós - Björn Hinners, arquitecte

Galeria de bosc a Vilosa, Sant Martí Vell - Tallerdarquitectura [Bernat Llauradó]

Casa Ter, a Rupià - MESURA [Benjamín Iborra, Jordi Espinet, Marcos Parera, Carlos Dimas i Jaime Font]

Casa Cadaqués - Arquitectura-G [Jonathan Arnabat, Jordi Ayala-Bril, Aitor Fuentes, Igor Urdampilleta i Albert Guerra]

Casa Límit, a Sant Julià de Ramis - Atheleia Arquitectura [Salvador Tarradas i Borja Fernández]

Nou Tanatori, a Girona - Plasencia Arquitectura [Adriana Plasencia i Alexa Plasencia]

Casa 1707, a Begur - NordEst Arqutiectura [Jordi Riembau i Miquel Rusca]

De garatge a jardí, a Sant Jaume de Llierca - Taller d'arquitectura [Xavier Rodeja i Alexandre Vilar]

Dirk i la fàbrica de xocolata, a La Bisbal d’Empordà - Anna & Eugeni Bach [Anna Bach i Eugeni Bach]

Habitatge unifamiliar a Palau, Girona - Àlex Sibils

Rehabilitació d'immoble al barri vell de Girona - Àlex Sibils

Casa de tartera, a Olot - Arnau estudi d'arquitectura [Arnau Vergés]

El cosidor, a Olot - Arnau estudi d'arquitectura [Arnau Vergés]

Casa nus, a Olot - Arnau estudi d'arquitectura [Arnau Vergés]

Casa a rudolso, a Cadaqués - Arnau estudi d'arquitectura [Arnau Vergés]

La casa del demà, a Olot - Arnau estudi d'arquitectura [Arnau Vergés]

Casa Lluerna, a Maçanet de la Selva - Anna Prats i Joan Valls

Escala galeria, a Ribes de Freser - Comas-Pont arquitectes [Jordi Comas i Anna Pont]

CAP Riells i Viabrea - Comas-Pont arquitectes [Jordi Comas i Anna Pont]

Estudi per a una dissenyadora, a Banyoles - Marc Gispert

Rehabilitació al nucli antic de Sant Feliu de Guíxols - Casa-Estudio Arquitectura [Urko Zapirain]

Bloc 6x6, a Girona - bosch.capdeferro arquitectura [Ramon Bosch i Elisabet Capdeferro]

Gran Via 32, a Girona - Camps Felip Arquitectura [Josep Camps i Olga Felip]

La casa Zariquiey, a Cadaqués - Estudi d'arquitectura Toni Gironès

Simbiosi, a Olot - RECER [Jordi Moret, Laura Plana i Francesc Baquer]

A l'abric d'un mur, a Torroella de Montgrí - Àgora Arquitectura [Joan Casals i Jose Luis Cisneros]

Categoria Interiors

Reforma interior d'un habitatge del s. XVIII, a Banyoles - Callís Marès Arquitectes [Josep Callís i David Marès]

La làmpada d'escala, a Torroella de Montgrí - Clara Crous Arquitectura

L'eixida, a Girona - Ferran Lopez i Mireia Colls

Habitatge a la Fàbrica Can Descals, a Olot - Estudio Além [Paula Navarro i Filipe Nunes]

Prototip per habitar a Olot - Bayona Studio [Xevi Bayona]

Retaules, a Cornellà del Terri - bosch.capdeferro arquitectura [Ramon Bosch i Elisabet Capdeferro]

Un interior, a Girona - Camps Felip Arquitecturia [Josep Camps i Olga Felip]

Categoria Paisatges

Serpentí, canal i salicorns, a Roses - Nablabcn Studio [Marina Cervera i Josep Mercadé]

16.13-SCL-Santa Clara, a Girona - Lagula Arquitectes [Antonio Alonso, Martín Ezquerro, Ignacio López, Manel Morante i Marc Zaballa]

Buit domèstic, a Girona - Bayona Studio

Bon dia, Carme! a Olot - unparelldarquitectes: Eduard Callís i Guillem Moliner

El jardí de la casa Zariquiey, a Cadaqués - Estudi d'Arquitectura Toni Gironès

Plaça Sant Cebrià, a Vilafant - EMF + Dièdric [Mercè Pagès, Martí Franch, Mariona Llenas]

Categoria Espais Efímers

El Núvol, a Girona - Marina Bermejo

Temps de la Memòria, a Girona - Pourquoi pas (...), Arquitectures [Joan Álvarez i García-Luján]

La mare dels ous, a Santa Pau - Arnau estudi d'arquitectura [Arnau Vergés]

Aura, a Olot - Bayona Studio i MID Studio [Xevi Bayona i Alex Posada]

Habitare o Llar sense Casa, a Olot - Bayona Studio i MID Studio [Xevi Bayona i Alex Posada]

Fontada, a Olot - unparelldarquitectes: Eduard Callís i Guillem Moliner + Xevi Rodeja + Clàudia Calvet

Les obres premiades pel Jurat i el Premi de l’Opinió, que atorga la ciutadania amb el seu vot des del portal www.premisarquitecturagirona.cat, es donaran a conèixer el divendres 27 de maig en un acte a la seu de la Demarcació de Girona del COAC (plaça de la Catedral, 8).

