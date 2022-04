Per les seves característiques especials vinculades al món del lleure i la navegació, la Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava ha estat considerada, des de fa anys, com un dels grans trets de sortida de la temporada turística a l’Alt Empordà. La Fira té un innegable atractiu, no només per als possibles compradors, sinó també per a molts empordanesos i residents d’altres comarques, a més dels francesos. La coincidència amb la Setmana Santa, sobretot quan aquesta s’escau ben entrat l’abril, fa que la Fira sigui un far que encamina molta gent cap a Empuriabrava.

Després de dos anys d’aturada obligada, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries considera «molt important» que es torni a celebrar, segons comenta la seva regidora de Turisme, Xon Hugas. «La Fira té un alt valor econòmic per a les empreses. Valorem molt l’esforç que fan els organitzadors per tirar-la endavant. Per la nostra part, hi participem amb un punt d’informació sobre activitats turístiques que sol tenir molt èxit, també col·laborem amb la publicitat de la Fira i en l’ambientació musical». Hugas considera que «la Fira del Vaixell és un reclam molt potent que arrodoneix tota la gran oferta de lleure i de natura que ofereixen Castelló i Empuriabrava. Ve molta gent i, encara que no vinguin expressament a comprar una embarcació, donen vida al municipi. Tots ens sortim beneficiats». Setmana Santa: «Les previsions són bones» Entre els efectes de la pandèmia que ens ha tocat patir hi ha hagut un canvi en els hàbits turístics que ha portat nous visitants de proximitat a destinacions com Castelló d’Empúries. La seva regidora de Turisme, Xon Hugas, preveu que «si res no ho espatlla, la temporada turística d’aquest any serà bona, com ja ho va ser la de l’any passat. Tenim la sort que estem envoltats pels parcs naturals dels Aiguamolls, el cap de Creus i el Montgrí, en mig de la badia de Roses, i això la gent ho valora molt, juntament amb l’oferta de patrimoni, comerç i gastronomia que tenim».