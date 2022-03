L'Estat planifica ampliar la subestació de la MAT a Santa Llogaia d'Àlguema perquè rebi l'energia del parc eòlic marí projectat al golf de Roses. La Planificació de la Xarxa de Transport d'Electricitat 2021-2026, que aquest dimarts ha rebut l'aval del Consell de Ministres, inclou fer més gran la subestació dels 400 kV per evacuar-hi l'electricitat dels aerogeneradors. L'objectiu, subratlla el document, és "facilitar la connexió de generació eòlica marina" en aquelles zones que s'han inclòs "com a prioritàries" a l'esborrany del Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM). La planificació elèctrica que ha aprovat el govern espanyol manté també el ramal aeri de la MAT a Riudarenes (Selva) i en fixa l'entrada en servei per al 2024.

La Planificació de la Xarxa de Transport d'Electricitat inclou inversions que pugen fins a 6.964 milions d'euros (MEUR). El Consell de Ministres ha donat aquest dimarts llum verda al document, que és vinculant per a la companyia Red Eléctrica, i concreta tot el llistat d'actuacions previstes a la xarxa estatal des d'ara i fins al 2026. La llista és ingent, però de tots els projectes que recull el pla, n'hi ha dos que toquen de ple les comarques gironines. El primer, a l'Alt Empordà, entronca amb el parc eòlic marí que s'ha projectat a la zona del Cap de Creus. La planificació estatal inclou la previsió d'estendre el parc elèctric que hi ha a Santa Llogaia d'Àlguema (el punt d'inici de la interconnexió). Més en concret, de totes les peces que el formen, precisa que se n'ampliarà l'actual subestació dels 400 kV. El document aprovat pel Consell de Ministres preveu que l'obra estigui feta el 2026, i la justifica per "facilitar la connexió de generació eòlica marina en aquelles zones que s'han inclòs com a prioritàries a l'esborrany del POEM". Fins a 35 aerogeneradors El parc Tramuntana és l'únic parc eòlic marí que en aquests moments hi ha sobre la taula a Catalunya, i l'únic projectat a la zona inclosa a l'esborrany del POEM. L'impulsen l'empresa BlueFloat Energy i el grup d'enginyeria i tecnologia SENER. Es preveu que tingui 35 aerogeneradors, amb una potència de 500 MW, i que se situï a una distància d'uns 14 quilòmetres del Cap de Creus i a 24 de la badia de Roses. Riudarenes, per al 2024 El segon projecte que s'inclou a la planificació elèctrica és el del polèmic ramal de la MAT a Riudarenes i la subestació de 400 kV que portarà aparellada. En aquest cas, el document aprovat pel Consell de Ministres fixa l'entrada en servei de l'obra per al 2024. L'Estat justifica el projecte per alimentar l'AVE i reforçar el subministrament a la zona de la Costa Brava Sud. La decisió d'incloure aquest ramal dels 400 kV, una línia que tindrà uns 17 quilòmetres de llargada, arriba després que el Ministeri per a la Transició Ecològica desestimés les més de 1.700 al·legacions que s'havien presentat des del territori. De fet, les al·legacions contra aquest ramal de la MAT van arribar a suposar fins el 64% de totes les que van presentar arreu de l'Estat al document de planificació elèctrica (que en total, en va rebre 2.655). En aquest cas, la companyia Red Eléctrica també precisa, als seus documents, que s'han analitzat alternatives a la xarxa de distribució en aquesta zona de la Selva. Però que de totes les altres que s'han estudiat, "no se n'han detectades de viables".