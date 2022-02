Espanya va tancar el 2021 amb un total de 47 milions d’habitants, dels quals 24 eren dones, i el 2020 el 46% de la força laboral era femenina. Això demostra com hem progressat pel que fa a la incorporació de la dona en l’àmbit laboral. També ho hem fet pel que fa a l’educació, ja que el 2019 l’INE assenyalava que el percentatge de dones graduades en educació superior al nostre país era un 53,7%, més gran que el 46,3% dels homes.

No obstant, i al contrari del que podrien indicar totes aquestes dades, només el 35% dels llocs directius a Espanya estan ocupats per dones. Les companyies de múltiples sectors econòmics compten amb una àmplia base de dones treballadores, però són molt poques les que tenen presència femenina en els consells de direcció i d’administració. Tot i així, la situació empitjora quan es tracta de carreres STEM ja que les dones només representen el 35% dels estudiants matriculats, segons la UNESCO.

Més enllà de les dades, una excessiva homogeneïtat en una plantilla pot afectar qualsevol empresa i generar una falta de perspectiva que dificulti abordar les qüestions d’una forma més creativa o eficaç. L’actual crisi sanitària ens ha demostrat que és vital que les organitzacions se sàpiguen adaptar a les necessitats dels consumidors amb una agilitat sense precedents. Hem viscut una digitalització sense retorn i que ens ha canviat completament no només la forma de comprar, de moure’ns o de relacionar-nos, sinó també la forma de produir, d’arribar a l’usuari i, amb això, han evolucionat les professions més demanades en el teixit empresarial.

Històricament hi ha hagut sectors “masculinitzats” pel tipus de feina o per estereotips de la societat, que eren poc atractius com a opció professional per a les dones. No obstant, l’increment de l’ús de la tecnologia està canviant aquests cànons i cada vegada es requereixen perfils més variats com, per exemple, especialista en blockchain, expert en processos de simulació, dissenyador de tecnologia sanitària o tècnic en mineria de dades.

Si treballem de forma conjunta les empreses i administracions podem aprofitar el ritme de transformació de l’economia per avançar en l’equiparació de gènere en l’àmbit laboral, on les dones ocupen un espai residual

Per aconseguir que hi hagi més presència femenina en els sectors STEM, aprofitant aquesta època de transició, hem de treballar en tres eixos: difusió, formació i creació d’ocupació de qualitat. Per contribuir al primer punt, des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) el pròxim mes de març celebrarem la segona edició de la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), una trobada de professionals oberta i dirigida tant a homes com a dones, perquè els avenços reals passen per una conscienciació de tot el conjunt de la societat.

En segon lloc, és essencial donar a conèixer les professions STEM a les nenes des d’una edat primerenca, deixant de costat l’estigmatització, i també assegurar la suficient oferta formativa adaptada a les necessitats de les empreses, cosa que des del CZFB recolzem a través de la nostra adhesió a l’Aliança per a la Formació Professional Dual.

Per últim, les professions STEM estan en auge i a l’entitat ho coneixem de primera mà a arran de DFactory Barcelona, projecte que està destinat a convertir-se en el principal node d’indústria 4.0 del sud d’Europa i amb un potencial d’inversió i atracció de talent que és molt gran. Sens dubte, ens agradaria que sigui percebut com un espai de primer nivell empresarial i en el qual, per fi, s’acosegueixi la igualtat de gènere.

Si treballem de forma conjunta, les empreses i administracions podem aprofitar el ritme de trasformació de l’economia per aconseguir avançar més ràpidament en l’equiparació de gènere en l’àmbit laboral i especialment en sectors on les dones ocupen un espai residual.