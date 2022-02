El dia dels enamorats és a la cantonada i a Casa Gourmet, la botiga en línia d’Empordà, saben que per celebrar-ho una bona opció és regalar el seu nou lot de vins de Rioja. Aquesta selecció inclou 6 ampolles dels millors cellers per només 45 € (valor real 75 €). Això és: 2 Ampolles de LAN D-12 de 2018, 2 Ampolles de Solar Vell Reserva de 2015 i 2 Ampolles de Rioja Vega Edició Limitada de 2018.

Tres cellers diferents amb un denominador comú: la història dels seus terrers i la modernitat de les seves propostes.

Després d'un any complicat hem après a valorar tot allò que abans ens resultava tan quotidià com celebrar l'amor brindant amb els qui més volem.

És el moment de tornar a emocionar-nos i gaudir com mai de la vida i, per convertir Sant Valentí en un moment màgic, Casa Gourmet té els millors vins. Aquí t'expliquem com maridar-los.

Tres Rioja per maridar a Sant Valentí

Com en l'amor, el maridatge perfecte no existeix, però hi ha opcions ben apetitoses. LAN D-12 per exemple és un negre amb criança de dotze mesos, 100% de raïm ull de llebre. Va perfecte amb carns vermelles i a la brasa, amb fumats i formatges curats.

El seu nom, que és ben curiós, ret homenatge als empleats del celler LAN, doncs és el vi del dipòsit número 12, el que més agrada a l'equip. Respon a la tradició de La Rioja de que els cellers guardin el millor dipòsit per a consum propi i dels viticultors. A LAN, les millors elaboracions es realitzen històricament en aquest dipòsit n°12, per això el nom d'aquest vi, un dels més especials del celler.

Si vols sorprendre a qui més vols amb un bon estofat o amb una taula de formatges i foie, Casa Gourmet et recomana Solar Viejo Reserva de 2015.

Aquest negre reserva és la clara expressió de la potència que pot aportar un vi de Rioja. S'elabora a partir d'un cupatge de raïm ull de llebre (90%) i gracià (10%). El producte s'envelleix durant almenys dotze mesos en bota de roure francès o americà, per després donar-li un llarg repòs a l'ampolla que li atorgarà un bon caràcter i aromes. Solar Vell Reserva representa molt bé la profunditat d'un bon vi.

Finalment, si vols brindar per l'amor amb un bon plat d'ibèrics, amb formatges curats o assaborint un deliciós xai al forn hauràs d'obrir una ampolla (o dues) de Rioja Vega Edició Limitada de 2018.

Aquest negre, elaborat a partir de la varietat ull de llebre (80%) i un percentatge de la varietat gracià (20%) ha passat catorze mesos en bota i ha reposat vuit mesos més en ampolla per acabar d'afinar-se.

A la boca vessa sabor. És suau i sedós amb una perfecta integració de la fruita a la seva criança i amb lleugers matisos minerals. Ben estructurat, expressiu i persistent. T'enamorarà.

Com funciona el club de vins?

A Casa Gourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de vins multipremiats a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon: 972.678.519.

Els lectors i lectores també es poden donar d'alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: despeses d'enviament gratuïtes en aquesta selecció i preus exclusius amb descomptes importants. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no li interessi.

Casa Gourmet és una botiga en línia amb seleccions de vi exclusives i productes gastronòmics, el llançament del qual al mercat nacional ha tingut lloc el passat mes d'octubre de 2021.