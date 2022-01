L'Ajuntament de Figueres ha aprovat les bases inicials per a la concessió de subvencions per utilitzar els 10 despatxos la Incubadora Vertical d'Empreses. El projecte està destinat a emprenedors que vulguin fer ús de l'espai per a desenvolupar els seus projectes.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és principalment oferir eines des de l'Ajuntament al talent local, per impulsar la posada en marxa de projectes empresarials, i crear així, un espai on puguin relacionar-se i crear sinergies entre ells. Figueres posa les bases per impulsar l'emprenedoria tecnològica i reactivar l'economia L'alcaldessa Agnès Lladó valora positivament aquesta concessió "davant de dos anys complicats econòmicament i socialment, continuem posant a l'abast dels ciutadans serveis pels joves que vulguin emprendre els seus projectes, i estem segurs que aquesta iniciativa tindrà uns resultats molt positius. La Incubadora Vertical serà un element més de transformació per a Figueres." Es poden sol·licitar els espais a partir del mes de març però ja es poden començar a enviar propostes i consultes a oficinaempresa@figueres.org