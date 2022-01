La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha qualificat de "sense sentit" i "ineficient" el bo jove, aprovat aquesta setmana al Consell de Ministres. A través d'un comunicat, el col·lectiu lamenta que el govern espanyol "dona llargues i no s'atreveixen a afrontar la situació d'emergència cronificada que fa anys que vivim". Reclama que "rectifiquin" i incloguin a la llei d'habitatge "mesures per a donar solucions als desnonaments, als deutes per a tota la vida, i perquè aquelles persones més vulnerables puguin accedir als lloguers socials".

Segons la PAH el bo jove "no soluciona el problema d'arrel". Expliquen que el topall de 600 euros de lloguer fa que l'ajuda "no sigui efectiva" i auguren que pot esdevenir un "al·licient per a apujar els preus dels lloguers". Consideren que seria més idoni destinar el fons, 200 MEUR aquest 2023, a "l'adquisició d'habitatges per a parc públic". "Això sí que tindria efectes positius en els preus, augmentant l'oferta", afegeixen. El govern espanyol aprova aquest dimarts el pla d'Habitatge i el bonus de 250 euros de lloguer per a joves Consideren que el que cal és "regular els preus dels lloguers per a fer-los més assequibles, ampliar el parc inexistent de les nostres ciutats i posar en marxa polítiques públiques que exigeixin més mobilització del parc". Alhora veuen "imprescindible" l'establiment d'un impost estatal als pisos "injustificadament buit i en propietat de grans tenidors" i destinar la recaptació a l'increment del parc públic. També apel·len al fet que s'hi incorporessin els habitatges de la SAREB i els edificis inacabats.