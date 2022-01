A partir de l’Estudi d’habitatges buits portat a terme l’any passat a Castelló d'Empúries, es va detectar que un 7’4% dels habitatges de Castelló i un 6% dels habitatges d’Empuriabrava són habitatges buits. Amb l’objectiu de mobilitzar aquests immobles es va decidir crear una borsa de lloguer assequible al municipi que permeti oferir garanties als propietaris que estiguin disposats a cedir el seu habitatge buit i als llogaters perquè optin a un lloguer en bones condicions.

La finalitat de les bases és regular la borsa de lloguer establint uns requisits tant per als habitatges que s’ofereixen per llogar com per als possibles llogaters dels habitatges disponibles, així com per definir drets i deures de les parts i el paper de mediador que portarà a terme l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a procurar la formalització satisfactòria del contracte. Al mateix document es defineixen també els criteris d’assignació dels habitatges i la documentació requerida per presentar la sol·licitud d’accés a la borsa de lloguer i la documentació necessària que han d’aportar les persones propietàries d’habitatges disponibles per a la cessió a la borsa. Aquestes bases entraran en vigor 20 dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.