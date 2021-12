L’Ajuntament de Figueres, en la seva aposta per la participació ciutadana, durà a terme un cicle de cinc sessions formatives de caràcter divulgatiu, pedagògic i persuasiu sobre aquest àmbit adreçades a diversos públics: a la ciutadania en general, al col·lectiu jove, a les persones d’origen estranger, als membres de l’equip de govern i al personal tècnic de l’Ajuntament. Els objectius de les cinc sessions formatives són els següents: clarificar el concepte participació ciutadana, posar-nos d’acord en què vol dir, desmentir tòpics, revelar la importància de construir una nova manera de fer política per tenir majors probabilitats d’èxit a l’hora de resoldre uns problemes cada vegada més complexos, explicar els avantatges i les potencialitats dels òrgans i els processos de participació a través d’exemples.

En el cas de les dues darreres sessions (les adreçades als membres de l’equip de govern i al personal tècnic de l’Ajuntament), també es posarà èmfasi en la importància de la gestió interna dels processos participatius i la gestió dels òrgans permanents de participació (transversalitat, cooperació, confiança i transparència). En aquest sentit, es posarà èmfasi en com millorar el treball intern per generar intel·ligència administrativa i cooperar per tenir èxit a l’hora d’impulsar processos i espais participatius.

La durada de cadascuna d’aquestes trobades serà d’entre d’una hora i mitja i dues hores. Els espais físics on se celebraran estan pendents de definir i es coneixeran properament. Totes les sessions aniran a càrrec de la consultoria sociopolítica Neòpolis, especialista en aquest àmbit.

La voluntat de l’Ajuntament és que aquest cicle sigui molt útil de cara a seguir fomentant la participació ciutadana al municipi, tant als consells de districte com en altres espais i processos participatius. La primera sessió divulgativa és oberta a tota la ciutadania de Figueres i es durà a terme el proper dissabte 15 de gener del 2022 al matí. Al llarg dels propers dies es concretarà l’hora, el lloc i com inscriure-s’hi.

Servei d’assessorament per a persones emprenedores

El servei d’assessorament per a persones emprenedores del territori ofereix informació i orientació professional per a la posada en marxa de projectes emprenedors. Es tracta d’un servei personalitzat, amb cita prèvia i gratuït. Si tens una idea de negoci però necessites un cop de mà, no ho dubtis i demana la teva cita. Trobaràs més informació a l’Oficina d’Empresa de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, al carrer Rec Arnau, 6, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores. El telèfon és el 972 674 261.