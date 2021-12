El Patronat de Turisme Costa Brava Girona té com a objectiu prioritari del 2022 recuperar el mercat britànic a la demarcació que s'ha perdut arran de la pandèmia i el Brexit. Per altra banda, els empresaris i la Diputació de Girona treballaran per captar públic de l'Europa de l'Est, Rússia, els països nòrdics i Israel. Al mateix temps, l'organisme turístic vol consolidar els mercats de proximitat com ara Catalunya, el sud de França i la zona del Benelux que han seguit apostant per Girona durant aquest any i mig de pandèmia, malgrat les restriccions. Per captar i mantenir tot aquest públic el patronat preveu fer diverses accions com ara crear un web turístic o produir un audiovisual interactiu que serà itinerant amb imatges de la demarcació.

A pocs dies de tancar el 2021, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ja ha dissenyat l'estratègia d'acció de cara al 2022. L'objectiu prioritari de cara al proper any és que el mer-cat britànic torni a la demarcació de Girona després que la pandèmia i el Brexit hagin reduït la presència de visitants del Regne Unit. El patronat també té com a prioritat tornar a obrir-se a mercats com l'Europa de l'Est, Rússia i Israel. Abans que esclatés la pandèmia el patronat havia estat treballant amb aquest públic i començava a notar una afluència important de visitants, sobretot gràcies a les connexions de l'aeroport de Girona amb Rússia per part de diverses companyies. Mentre s'intenta captar nous visitants, el patronat també treballarà per mantenir els de proximitat que durant aquest temps han seguit visitant la Costa Brava i les comarques gironines. Es tracta de turistes que venen en cotxe i provenen de Catalunya, Madrid, País Basc, Navarra, València o el sud de França. En aquesta zona de mercat de proximitat, el patronat de turisme inclou Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Suïssa, Itàlia i França. Pel que fa al mercat de llarga distància, el patronat preveu accions de promoció als Estats Units i el Canadà. Entre les principals accions que farà l'organisme durant el 2022 hi ha la creació d'un web turístic inspirador de la destinació. A més, es produirà un audiovisual interactiu genèric que serà itinerant per promocionar els paisatges de la demarcació. El 25 de gener el patronat organitzarà una jornada d'interclubs i s'acollirà la celebració de la 60a assemblea general de Medcruise i el workshop internacional Deluxe Travel Market. Per promocionar la destinació entre el turisme sostenible, durant el proper 2022 es faran trobades amb 'instagreens'. Es tracta de gent que té perfils de xarxes socials enfocats a les destinacions sostenibles dirigides a un públic conscienciat ecològicament. També es farà una acció enfocada al sector del càmping pel mercat alemany. Aquest conjunt d'accions s'han presentat aquest dimecres al migdia en una jornada a l'auditori de Girona. Durant la presentació també s'ha fet un balanç de l'activitat d'aquest 2021. En aquesta valoració, el Patronat ha apuntat que les accions s'han focalitzat en reactivar el mercat després de la pandèmia i posicionar les destinacions de la Costa Brava i el Pirineu de Girona. En total s'han fet 380 accions distribuïdes en nou mercats. Entre elles hi ha campanyes de màrqueting, assistència a fires, workshops i programació de viatges per a agents de viatges, periodistes i creadors de contingut.