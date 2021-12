El govern estatal destinarà 7,4 milions d'euros a una línia d'ajuts per garantir l'accessibilitat a l'habitatge de persones grans, amb discapacitat o dependents residents a Catalunya. Els diners formen part d'una partida de 50 milions que es distribueix entre les Comunitats Autònomes i que surt del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres la distribució a través d'un reial decret. Els fons es repartiran en funció dels criteris aprovats pel Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. Hi poden accedir particulars i comunitats de propietaris i s'hi encabiran tant actuacions d'accessibilitat universal com a l'interior d'habitatge.

Segons els càlculs que fa l'executiu encapçalat per Pedro Sánchez, arran de la pandèmia hi ha 100.000 persones grans, amb discapacitat o en situació de dependència en una posició de "gravetat extrema". Són persones que viuen en comunitats de propietaris i no tenen mesures d'accessibilitat per sortir al carrer. Molts d'aquests habitatges "no tenen una dutxa adaptada". Aquests factors les obliguen a viure en una situació de "precarietat, inseguretat i insalubritat", fet que, en molts casos, provoca que hagin "d'abandonar les seves llars, els seus pobles o els seus barris, al marge de la seva voluntat, per viure en un entorn institucionalitzat, per una situació evitable".