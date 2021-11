El servei d'inspecció de Sanitat Animal del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a Girona ha superat durant el mes d'octubre les 30.000 certificacions i preveu acabar l'any en gairebé 40.000. Una xifra que, segons el govern espanyol, situaria la província de Girona com la segona més activa d'Espanya, després de Barcelona. A més, les dades d'enguany superen les del 2020, quan l'octubre es va tancar amb 21.739 certificats i va acabar l'any amb 26.200. Durant aquest període, també s'ha actualitzat acords sanitaris existents i se n'han tancat de nous.

Entre ells, destaquen el de carn i productes carnis de porcí a Singapur; d'aus ornamentals a Veneçuela; de peix i cefalòpodes per a ús d'esquer de pensa i pinso per aqüicultura a Austràlia i d'hidrolitzat i/o col·lagen d'origen porcí i peix als Estats Units. Igualment, s'han actualitzat diverses llistes perquè s'han augmentat els establiments autoritzats per a l'exportació. En concret, carn i productes carnis de porcí i ous frescos per al consum humà a Corea del Sud; llet i productes lactis a la Xina (excepte d'alimentació infantil); productes alimentaris d'origen animal a Costa Rica; carn i productes carnis de porcí i carn de boví a Canadà; carn de boví a Japó; productes processats del porc a Malàisia; i pesca i productes de la pesca i carn de boví a l'Aràbia Saudita.