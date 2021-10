L'oferta turística enogastronòmica i d'alta gamma de la Costa Brava i el Pirineu de Girona es promocionen a la ciutat belga d'Anvers entre una quarantena de periodistes, creadors de continguts i agents de viatges d'agències especialitzades en la programació de viatges de luxe, viatges gurmet i viatges de grups selectes amb l'objectiu d'estimular el mercat de cara a la temporada turística 2022.

Amb la millora dels indicadors de la pandèmia del coronavirus a Europa, la introducció del passaport Covid-19 i el restabliment de la mobilitat entre països de la Unió Europea, el 6 d'octubre el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona va organitzar una doble acció promocional a la ciutat d'Anvers. L'objectiu era potenciar l'oferta turística i les novetats de la Costa Brava i el Pirineu de Girona i, alhora, divulgar els productes del segell de qualitat de Girona Excel·lent entre una quarantena de prescriptors i intermediaris turístics belgues per reprendre el contacte i incentivar el turisme de cara a la temporada 2022.

Al migdia, a l'espai De Serre, va tenir lloc una presentació dirigida a mitjans de comunicació, prescriptors i creadors de contingut de la regió de Flandes, entre els quals es trobaven mitjans de referència com De Telegraaf, Plus Magazine, Feeling, Travel Rebel, Lux & Travel i Cruise & Style. Durant la trobada els assistents van degustar un menú gastronòmic elaborat a partir de productes amb el segell de qualitat Girona Excel·lent. Els plats, els van preparar els cuiners del col·lectiu de la Cuina de l'Empordanet Quim Casellas, del restaurant Casamar (Llafranc), i Xavier Madrona, del restaurant Godard.

Al vespre, en el mateix espai, va tenir lloc una presentació amb treball en xarxa dirigida a una vintena d'agents i programadors de viatges belgues espe­cialitzats en l'organització de viatges de luxe, circuits enogastronòmics, viatges d'incentiu per a empreses i també per a grups selectes. A aquesta trobada entre professionals hi van assistir agències com Uniglobe Robins Travel, Travel Lounge, Copco Travel, Ommnia Travel, Omega Reizen, Travel Zone i Bloody Marie, entre altres, i hi van participar sis representants d'empreses i entitats turístiques gironines (Mas de Torrent Hotel & Spa, Hotel Camiral at PGA Golf & Wellness, Peralada Resort Hotel & Chateau, Corredor Mató, Hotel Restaurant Cal Sastre i Visit Palafrugell) que van generar oportunitats de negoci.

Ambdues trobades van ser presidides per Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i van comptar amb la participació del diputat de la Diputació de Girona Jordi Camps. Miquel Noguer manifestava que «el mercat belga és un dels mercats més rellevants per a la Costa Brava i el Pirineu de Girona» i per aquesta raó posava en relleu el fet d'organitzar aquest primer esdeveniment presencial a Bèlgica.

Aquesta acció, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i programada en el pla d'accions 2021 dels clubs de màrqueting Unique Premium i Enogastronomia de l'entitat, té com a objectiu divulgar i promocionar específicament l'oferta d'alta gamma i qualitat dins el quart mercat emissor de turistes estrangers a la demarcació de Girona.

Dades estadístiques del mercat belga a la demarcació de Girona

Segons l'Observatori de Turisme d'Eurecat, l'any 2019 a la demarcació de Girona es van registrar 6,8 milions de turistes estrangers dels quals 218.015 eren turistes belgues, xifra que representava el 3 % del mercat internacional. L'any 2020, amb la crisi global generada per la Covid-19, el turisme internacional va patir una regressió severa i, més concretament, el turisme belga va registrar un decreixement del 80 % a les destinacions gironines.

De gener a agost de 2021, el mercat emissor belga ha registrat una lleugera recuperació pel que fa al nombre d'arribades i pernoctacions en establiments turístics de la destinació Costa Brava i Pirineu de Girona, si bé encara es troba lluny de restablir els valors registrats en l'any 2019. Els vuit primers mesos de 2021 han arribat a la demarcació de Girona 38.226 turistes belgues, que han generat 278.839 pernoctacions. En aquests moments el turisme belga se situa com el quart mercat emissor de turisme estranger a la demarcació de Girona.

Cal remarcar que, per mercats, actualment el turisme català s'erigeix com el primer mercat turístic a les destinacions gironines i continua en creixement. El mercat estatal és a prop de recuperar els valors anteriors a la pandèmia, i pel que fa al mercat internacional, encara segueix reprimit per la crisi. En termes generals, de cada deu turistes que rep la demarcació de Girona, set són catalans o de la resta de l'Estat espanyol, i tres són estrangers.