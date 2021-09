Els comerços associats a l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus han volgut involucrar-se en la Ruta de les Tapes que l’Ajuntament de Roses organitza del 17 al 26 de setembre, amb una acció per reforçar els atractius del municipi. D’aquesta manera, els restaurants adherits a l’entitat disposaran, durant els dies en que se celebri l’esdeveniment, de tovallons de paper serigrafiats amb el lema “Gràcies per comprar, menjar i gaudir a Roses”. També s’hi inclou el portal de promoció de l’entitat: www.livingroses.cat . En total es repartiran 100.000 tovallons.

És una iniciativa sorgida de la taula de comerç de l’Associació que s’emmarca en l’estratègia global de l’entitat de treballar conjuntament amb l’Ajuntament en la promoció de Roses i que té la voluntat de sumar sinèrgies entre els comerços, restaurants i la resta d’empreses associades.

“La Ruta de les Tapes és un dels esdeveniments destacats en el calendari d’activitats del municipi que atrau nombrosos visitants i una excel·lent iniciativa que contribueix a desestacionalitzar la temporada turística. Des de l’Associació hem cregut que era una bona oportunitat per mostrat el nostre agraïment als visitants i per remarcar amb aquesta acció que Roses és un destinació preparada i de qualitat on s’hi pot gaudir d’una excel·lent gastronomia però que també compta amb un teixit comercial actiu i amb empreses que ofereixen serveis i activitats variades i de qualitat perquè el visitant pugui gaudir d’una gran estada”, destaquen des de l’entitat.