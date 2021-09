La vinya ecològica a Catalunya continua guanyant adeptes i, malgrat les dificultats dels últims anys, el seu 'boom' es va consolidant. Aquest tipus de cultiu ha multiplicat per dos el seu nombre d'hectàrees durant els últims cinc anys, passant de les 13.852 registrades l'any 2015 a les 23.758 l'any 2020. Per altra banda, l'ecològic ja representa el 44% del total de les vinyes a Catalunya, un percentatge que fa cinc anys se situava en el 22%, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Els cellers atribueixen aquest fort creixement a factors com l'impuls de les mateixes Denominacions d'Origen (DO) o a l'auge de la demanda de zones com els països nòrdics i confien que el país es pot convertir en tot un refent.

Si es fa una comparativa amb els últims vint anys, el creixement és exponencial. «Hem passat de les 400 hectàrees a principis de segle a les més de 23.000 del 2020», assenyala l'investigador i enòleg de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), Enric Bartra. I l'increment en l'extensió de les vinyes també ha anat acompanyada d'un interès per part dels productors. «L'any 2000, Catalunya tenia 13 cellers de producció ecològica; ara n'hi ha al voltant d'uns 300», apunta.

Més enllà de l'interès comercial, l'aposta pel vi ecològic també s'explica per raons més aviat sentimentals. «També pensem en la terra que deixarem als nostres fills» comenta l'enòleg i copropietari del celler Can Roda, ubicat a Martorelles (Vallès Oriental). Per aquest viticultor, el producte ecològic «cada cop es valora més» i creu que Catalunya s'està erigint en una de les «puntes de llança» tant a l'Estat com al sector en general.

Barta encara apunta a un factor extra: l'orografia. «Els productors han vist que Catalunya té unes possibilitats ambientals que faciliten la producció ecològica; el clima i el conjunt de tècniques que s'utilitzen per treballar la terra, juntament amb una bona oferta de formació, ajuden molt», reconeix. «En l'àmbit mediterrani les condicions són molt més favorables que l'Atlàntic o qualsevol altra zona més plujosa», afegeix.

Un any que promet

Si bé la vinya ecològica ha guanyat popularitat des de principis de segle, els últims anys han estat tot un repte. «L'any passat vam tenir el problema del míldiu i un període de pluges molt fort», recorda Gil. De fet, tan sols un 15% de la collita va poder salvar-se. Tenint en compte que la vinya ecològica dóna un rendiment inferior als cultius més habituals –entre un 10% i un 20% inferior-, la situació va ser "molt virulenta", rememora Gil.

Enguany, però, les previsions són força més optimistes. «Aquest any se'ns presenta una collita històrica quant a producció i qualitat», assegura el copropietari del celler Can Roda. Més prudent es mostra Bartra, tot i que coincideix en assenyalar que aquest exercici serà bastant millor que l'anterior. Tots dos apunten que la sequera d'enguany contribueix a un gra de raïm més petit, cosa que fa pensar a l'INCAVI que portarà a una producció d'un 10% menys que de mitjana.

Malgrat les bones previsions, treballar amb vinyes ecològiques suposa tot un repte. «No estem parlant d'un tipus de vinya que et dóna regularitat; [...] a banda, tots els tractaments que fem són preventius», explica Gil. «Tots sabem que almenys un de cada deu anys ens tocarà el rebre; amb l'ecològic corres el risc de perdre la collita», afegeix.

Per altra banda, cal tenir en compte els efectes derivats el canvi climàtic, que cada any va avançant una mica la collita. Això pot provocat que la vinya s'hagi de collir després d'estar exposada a molts dies de sequera, comprometen la maduració.

Auge de l'enoturisme

El creixent interès pel cultiu ecològic també ha contribuït notablement a una major demanda per activitats relacionades amb l'enoturisme. «Es creen grups de tast, es descobreixen nous vins, i una cosa porta a l'altra», comenta Gil.Entre les denominacions d'origen amb major presència de vinya ecològica es troben la DO Penedès, la DO Alella i la DO Pla de Bages.