L'aeroport Girona-Costa Brava ha sumat 19.624 passatgers durant el mes de juny gràcies a la represa dels vols de Ryanair i Transavia. De fet, segons recull l'estadística d'Aena, tres de cada quatre turistes que han trepitjat la terminal de Vilobí d'Onyar han volat amb l'aerolínia irlandesa de baix cost. Per destins, destaquen Brussel·les, Amsterdam i Weeze. Les dades de trànsit d'aquest juny són significativament millors que les del mes de maig, perquè arriben a multiplicar per deu els viatgers d'aleshores (quan van ser-ne 1.987). Però encara queden molt lluny de les xifres prepandèmia, perquè si es comparen amb les del juny del 2019, l'aeroport Girona-Costa Brava registra un descens de fins al 92,8%.

El retorn dels vols comercials a l'aeroport de Girona es deixa notar a les estadístiques del mes de juny. Després de mesos d'inactivitat obligats per la pandèmia, Transavia va tornar a operar a Vilobí d'Onyar el 29 de maig. I pocs dies després –en concret, el 2 de juny- l'aerolínia irlandesa Ryanair també reprenia els vols des de la terminal gironina.

Segons recull l'estadística d'Aena, durant el mes de juny han passat per l'aeroport 19.624 passatgers. I aquí al darrere, hi ha una cara i una creu. Perquè si aquesta xifra es compara amb la del mes anterior, suposa multiplicar gairebé per deu els turistes que van passar per la terminal (quan van ser-ne 1.987). Però si en comptes d'això, es posa en relació amb el juny d'ara fa dos anys, quan la Covid-19 encara no havia fet estralls, l'aeroport de Girona ha rebut fins a un 92,8% menys de passatgers.

Tres de cada quatre, amb RyanairPer companyies, clarament Ryanair encapçala l'estadística. Perquè fins al 75% dels passatgers que han passat aquest juny per Vilobí d'Onyar (en concret, 14.862) s'han enlairat o aterrat amb avions de la companyia de baix cost. Per darrere, tot i que a molta més distància, s'hi situa Transavia, que connecta l'aeroport amb els Països Baixos. En aquest cas, durant el mes de juny aquesta companyia ha transportat 3.281 passatgers.Si en comptes de mirar aerolínies es posa la lupa damunt els destins, aquí el llistat l'encapçala la ruta de Ryanair cap a Brussel·les/Charleroi (amb 2.192 turistes).

En segon lloc, però, s'hi situa Amsterdam/Shiphol, un dels destins que opera Transavia (amb 2.156 passatgers). Per darrere, s'hi troben els enllaços amb les ciutats alemanyes de Weeze i Karlsruhe-Baden Baden.Pel que fa a operacions, durant el mes de juny s'han fet 1.134 aterratges i enlairaments. Són gairebé 300 operacions més en relació amb el maig (quan van ser-ne 898) però un 47,3% menys en relació amb el juny de l'any passat (quan ja s'estava en plena desescalada).

I si es miren les mercaderies, aquest juny des de la terminal de Vilobí d'Onyar se n'han mogut tan sols 2,4 tones. Una xifra que, si bé millora els registres del mes de maig (gairebé els multiplica per dos) sí que queda encara molt lluny dels d'ara fa dos anys (un 60,4% menys).

24.296 en l'acumulat de l'any

En l'acumulat de l'any, l'aeroport de Girona suma 24.296 passatgers. De totes maneres, aquesta dada gairebé s'extreu de la suma dels mesos de maig i juny, ja que fins aleshores, sense vols comercials, les operacions a Vilobí d'Onyar van ser gairebé testimonials. En comparació amb el primer semestre de l'any passat, suposen un 71,4% menys de passatgers. I si la xifra es posa en relació amb la del 2019, quan encara no hi havia pandèmia, aquesta diferència s'enfila fins al 96,9%.