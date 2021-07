El Patronat de Turisme de la Costa Brava carrega contra el que considera "proteccionisme un pèl extrem" per part del govern de França. Ho fa en resposta a les recomanacions que l'Elisi ha fet als seus ciutadans de no viatjar a Espanya i Portugal. El president del Patronat de la Costa Brava-Girona, Miquel Noguer, lamenta l'actitud de l'executiu d'Emmanuel Macron i ha anunciat que faran una campanya amb ciutadans francesos per tal de promocionar la demarcació de Girona i la seguretat dels establiments. "França ja ens ho va fer l'any passat", ha etzibat Noguer. Des del patronat, però, confien en què aquest 2021 serà "un bon any" des d'un punt de vista turístic, si bé reconeixen que encara quedarà lluny del que va ser el 2019.

El sector turístic gironí ha tornat a sortir al pas del "proteccionisme" que considera que té l'estat francès, després de la recomanació de no viatjar a Espanya i en particular a Catalunya per l'increment de positius per Covid-19. Si ja es va fer notar el malestar quan l'executiu de Macron va obligar a portar una PCR negativa per entrar al país, ara ha estat la aquesta recomanació el que ha molestat al sector. En aquest sentit, el president del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Miquel Noguer, ha recordat que el ritme de vacunació és "molt bo" i destaca "l'alt grau de seguretat" que ofereixen els establiments turístics de la demarcació de Girona, porta d'entrada del turisme francès a Catalunya.

Noguer ha lamentat la decisió de l'executiu d'Emmanuel Macron i considera que hi ha un "proteccionisme un pèl extrem" per part del país gal. El president del patronat recorda que França "ja ho va fer l'any passat" i espera que afecti "el menys possible" en nombre de visitants. Tot i la decisió de l'Elisi, Noguer encara confia en tenir una "bona" temporada d'estiu, si bé deixa clar que caldrà veure com evoluciona i la resposta dels ciutadans francesos.

Per això, des del Patronat de Turisme ja han anunciat una campanya per tal de promocionar el turisme francès a Catalunya que, recorda Noguer, suposa el 50% del total. La campanya, a més, es farà amb visitants francesos que estiguin passant uns dies a la Costa Brava i que explicaran la seva experiència. L'objectiu, diu el president del patronat, és mostrar la imatge de seguretat de les comarques gironines, especialment gràcies al nombre de vacunats que hi ha.

"Per a nosaltres és molt important que hi hagi aquest turisme francès a casa nostra i per això seguirem promocionant-nos", remarca.

Els comerciants, decebuts però esperançats

Una de les ciutats que rep més turistes de l'altra banda de la frontera és Figueres. Els comerciants de la capital del l'Alt Empordà consideren que el que fa França era "esperable" i diuen que "no deixa de sorprendre" que facin la recomanació a pocs d'es de la festa nacional –el 14 de juliol- que sol anar acompanyada d'un èxode cap a Espanya de turistes gals. "Tots els països volen retenir els seus turistes i França encara més. Nosaltres hem de seguir treballant perquè se sentin segurs i no tinguin dubtes en visitar-nos", assenyala el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó.

El sector, però, reconeix que aquest estiu està funcionant "molt bé" des d'un punt de vista d'afluència de visitants. Carbó remarca que estan "molt esperançats" perquè tot s'acabi i es torni a les xifres del 2019, si bé celebra que aquest 2021 està anant "molt bé".

Una bona temporada

Fins a dia d'avui, les expectatives del Patronat de Turisme de la Costa Brava eren les d'un "bon estiu" malgrat la pandèmia. Ara, reconeix Noguer, caldrà "veure com evoluciona", però l'esperança està en que la campanya de vacunació avanci cada vegada més ràpid.

Malgrat tot el president del Patronat creu que el fet que el govern britànic encara no inclogui la Costa Brava en el llistat de destinacions per viatjar de forma segura els "penalitza" però confia en què aviat es resolgui.