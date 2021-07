El govern francès recomana no viatjar a l'Estat espanyol ni a Portugal per l'explosió de casos de covid per la variant Delta. Així ho ha assegurat el secretari d'Estat d'Afers Europeus de l'executiu gal, Clément Beaune, en una entrevista a France 2. "Els que encara no han reservat les seves vacances encara, evitin, evitem Portugal, Espanya en les nostres destinacions", ha assenyalat, abans d'afegir que és "millor quedar-se a França o anar a altres països". Beaune ha dit que estan preocupats "en particular" per la situació a Catalunya, "on els francesos es reuneixen fer anar de festa i per fer vacances" . A més, ha avisat que en els propers dies "reforçaran mesures" per evitar desplaçaments a països de risc.

La decisió del govern francés arriba després de dies d'expansió de casos a Catalunya. Entre el 27 de juny al 3 de juliol hi va haver 28.475 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, una dada molt superior a la setmana anterior, quan se'n van declarar 6.056.