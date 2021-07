La Fundació Alchimia Solidària finalitza aquest dimarts, dia 6, la convocatòria 2021 dels ajuts econòmics a projectes que destaquen en quatre àmbits: el cannàbic, el mediambiental, el cultural i el social. A les 12 del migdia, a la botiga d’Alchimia a Vilamalla, es fa entrega d’aquests ajuts als vuit projectes que han estat seleccionats.

Pel que fa a l’àmbit cannàbic, hi ha tres guanyadors: en primer lloc, Metzineres SCCL, representat per Aura Roig, una firma dedicada a l’elaboració de materials sobre l’ús terapèutic del cannabis des de la perspectiva de la reducció de danys; en segon lloc, l’Associació Reus Som Útils, representat per Tre Borràs, i, en tercer lloc, la Fundació Privada Ethnobotanical Research, que representa Òscar Parés i que desenvolupa el projecte Campus Cannabmed i el programa de formació Cannabis: salud y sociedad.

Pel que fa a l’àmbit mediambiental, també hi ha tres projectes guanyadors: el primer, l’hort comunitari Mas Xom, de l’Associació Soca-rel Alt Empordà, representat per Míriam Lladós; el segon, Xes Empordà, amb el projecte L’Empordà és... ess, representat per Núria Luna, i el tercer correspon a Busquem creatius: Imagine Costa Brava, de l’Associació de Naturalistes de Girona, que representa Irene Gisbert.

En l’àmbit cultural, l’entitat guanyadora és l’Associació Fanàtics i Amics Súper Teatreros, pel Festival FASST Empordà. Representa l’entitat, Rebecca Alabert. I, finalment, en l’àmbit social, el projecte guanyador s’anomena Dones supervivents, el desenvolupa la Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social i el representa Marc Puntunet.

El lema de la Fundació Alchimia Solidària és «Junts arribem més lluny».