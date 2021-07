L’associació de Llançà Som Mar ha iniciat juntament amb el CAP de la localitat la implementació de la recepta blava de mar per comprovar els seus beneficis a nivell científic, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest projecte, que ja es fa a Roses, des de la Càtedra d’Oceans de la UdG, amb pacients oncològics, s’ha centrat, ara a Llançà, amb el col·lectiu de les persones cuidadores. «Moltes vegades ens comencen a cuidar quan tenim una malaltia a sobre, i des de Som Mar volem mostrar com el mar és beneficiós en la promoció de la nostra salut», explica Xènia Ros, presidenta de l’associació. La intenció és que aquest estudi no sigui un fet puntual, «sinó que es pugui aplicar a altres col·lectius i que pugui ampliar-se al CAP d’altres poblacions». Ros explica com, personalment, «el mar s’ha convertit per ami en la medecina més potent de la meva vida, m’ha permès agafar vitalitat per anar endavant i cada dia dono les gracies al mar; quan no tinc forces sé on anar-les a buscar». Sobre el seu poder curatiu, especifica que «la natura, i especialment el mar, té una gran capacitat de neteja, d’emocions, d’alliberació i de vitalitat».