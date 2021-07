Davant la platja de Llançà, parlem de salut, natura i mar i d’una jove associació, Som Mar, nascuda en plena pandèmia, amb un objectiu clar: aspira a recuperar la relació pregona amb la natura i restablir un vincle d’estima, amor i respecte amb la mar i les aigües del món, desenvolupant una nova «consciència marina».

A què es dedica Som Mar?

Irene Àlvarez (IA): Som Mar va néixer amb la intenció de posar al mapa l’Empordà i Llançà i tot el que seria la part de la mar d’Amunt en temes de salut i mar. Arran d’unes jornades que vam fer el setembre de l’any passat, on-line, ja tenim un centenar de socis. A les jornades vam portar científics, experts en salut, experts en medi ambient i turisme sostenible, i també es van plantejar activitats que van mobilitzar molta gent.

Des de llavors a què es dedica?

IA: Vam començar forts amb el grup de biodiversitat i custòdia, que treballa molt per fomentar el turisme sostenible i conscient. Per exemple, promovem sortides de caiac contemplatives, ja no tant per anar a fer esport, sinó per entrar al mar amb respecte. Fomentem la salut del mar i ara hem unit esforços i interessos per treballar i fomentar l’Albera marítima, és amb el que estem començant amb la intenció d’anar més enllà. La part de mar d’aquí dalt sempre s’ha relacionat amb el cap de Creus, però de Llançà cap a França, fins a la frontera és Albera. Tota la part litoral de l’Albera sempre ha sigut la gran oblidada: el cap Ras és un dels pocs llocs amb dunes naturals conservades, és un espai natural realment especial i no té un grau de protecció gaire important.

De quina manera ho treballeu?

IA: Hi ha una problemàtica de turisme important. No podem permetre que en un espai així –en el seu moment va haver-hi la plataforma Salvem Cap Ras, que va evitar que s’hi edifiqués– no hi hagi cap menta de control. Quan hi ha turisme acaba tot brut. Com més barques hi ha, més àncores sobre la posidònia i problemàtiques ambientals van sortint. Vam creure que estaria bé anar a buscar els ajuntaments perquè promoguin una gestió més conscient, i fomentar un turisme sostenible. Treballem per promoure l’Albera marítima i per conservar el patrimoni natural de la zona, fomentant la custòdia del territori.

Quines accions heu iniciat?

IA: Moltes zones naturals de l’Albera marítima són propietat privada i una manera de treballar per aquests espais és anar a parlar amb els propietaris, arribar a acords, volem oferir assessorament. Per poder començar a treballar-hi ens donarem d’alta com a entitat de custòdia dins de la xarxa de conservació de la natura.

Fomenteu el voluntariat?

IA: Estem creant el pla de voluntariat de l’entitat i volem potenciar el voluntariat ambiental a l’Albera marítima i al cap de Creus. Amb el parc natural hem començat a parlar per crear iniciatives conjuntes, des de neteges de platges fins a accions de descoberta de l’entorn d’una forma més conscient, activitats per a totes les edats i, fins i tot, implicant col·lectius de voluntariat una mica oblidats com la gent gran. Fa molt poc es va crear la taula de voluntariat ambiental dels parcs naturals de l’Empordà i hem entrat a formar part d’aquesta taula.

És una iniciativa que uneix els parcs de l’Estartit, els Aiguamolls, el cap de Creus i l’Albera dins l’Empordà per fer xarxa entre els parcs i unir totes les entitats que treballem amb voluntariat. Som Mar és l’entitat que lidera les accions que es facin de voluntariat relacionades amb el mar. Volem promoure accions de voluntariat, com ara alguna acció de neteja conjuntament amb Platges Netes, una altra entitat de Llançà. Nosaltres volem aportar una part més científica, explicar perquè es important que no es tregui la posidònia de la platja i tots els elements naturals com les petxines, que contenen carbonat càlcic, essencial per a la seva conservació del fons marí. No només anem a netejar i a conscienciar sobre el tema de plàstic i residus, sinó que hi ha molt més a fer. Hem realitzat, per exemple, accions amb l’institut de Llançà i La Salle de Figueres juntament amb Platges Netes. Els expliquem que per veure balenes i dofins no cal anar a l’altra punta del món. Volem fomentar l’Albera marítima i que ho valorin des de petits. També tenim previst fer una jornada d’activitats a final de setembre.

Salut i mar és un dels grans eixos que defenseu.

Xènia Ros (XR): Volem transmetre tot el que ens pot aportar el mar a la nostra salut i promoure una relació diferent amb el mar. Volem promoure els valors que té en l’àmbit del medi ambient i per a la salut. Aquest mes comencem a aplicar un projecte important, que és el de la recepta blava de mar. Ja n’hi ha un que impulsa la UdG a Roses amb els malalts de càncer per veure com determinades activitats aporten beneficis en els pacients, i ara nosaltres impulsem una iniciativa similar però amb el col·lectiu de persones que cuiden els malats.

Com va sorgir la iniciativa?

Xènia Ros (XR): Juntament amb els caps de Llançà, Portbou i el Port de la Selva començàvem a veure la necessitat de receptar natura i mar. Però no hi ha estudis ni dades científiques que avalin els seus beneficis com, per exemple, hi ha amb els banys de boscos a escala mundial. Volem crear un vincle profundament respectuós de les persones amb el mar, que el valorin i el protegeixin, per això sempre van de la mà les accions de custòdia i salut.