El pròxim 29 de juliol, a les vuit del vespre, l’economista Xavier Sala i Martín visitarà Figueres per fer una conferència al Teatre El Jardí. La xerrada, organitzada per Comerç Figueres Associació, durà per títol «Els feliços anys 20», i tractarà temes d’economia però amb el característic to del reconegut doctor per la Universitat de Harvard, catedràtic i professor de la Universitat de Columbia. Per assistir-hi cal adquirir entrades des del web de Comerç Figueres.

Sala i Martín es va llicenciar en Ciències Econòmiques a la UAB l’any 1985, i va completar la seva formació amb un màster en Ciències el 1987 a la Universitat de Harvard i un doctorat per la mateixa universitat el 1990. Actualment és catedràtic en la Columbia University, i ha estat professor en les universitats de Yale i Harvard, així com membre del consell de Telefònica des del 2004 i assessor, editor i president d’altres entitats.

Com a acadèmic, ha desenvolupat tasques especialitzades en l’estudi del creixement econòmic o l’economia del desenvolupament, entre d’altres.

La repercussió mediàtica de l’economista, però, va arribar quan va assumir els càrrecs de president de la comissió econòmica, vocal de l’àrea econòmica i tresorer del FC Barcelona entre 2004 i 2010. Actualment, intervé de manera habitual en mitjans com RAC1, TV3, Catalunya Ràdio, Onda Cero i CNN Nova York i CNN Espanya.