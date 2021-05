L'Aeroport Girona-Costa Brava recuperarà la programació de vols comercials a partir d'aquest dissabte al vespre amb el primer vol de Transavia procedent d'Amsterdam. El director de l'infraestructura, Vicent Pallarès, ha detallat que serà una "recuperació progressiva" de vols, però s'ha mostrat confiat amb el trànsit aeri que hi haurà aquest estiu. "La demanda hi és perquè la gent vol viatjar", ha afirmat Pallarès. De fet, a partir del 2 de juny la terminal gironina incorporarà l'aerolínia de Ryanair que connectarà Girona amb una desena de destinacions. Vicent Pallarès confia en què aviat també tornin els touroperadors com ara Jet2 o TUI. A més, el director ha avançat que treballen per incorporar vols domèstics a curt termini.

La temporada d'estiu a l'aeroport de Girona començava habitualment una setmana abans de Setmana Santa. Des d'aquell moment, les aerolínies incrementaven els vols comercials de forma exponencial i els turistes omplien els taulells de facturació, els controls de seguretat i les cintes d'equipatge. Aquest 2021, però, les restriccions sanitàries han impedit que la programació de vols arrenqués a la primavera i s'ha retardat fins a finals de maig.Concretament fins al dissabte 29 de maig, quan està previst que aterri el primer vol comercial de Transavia procedent d'Amsterdam. Arribarà a Girona deu minuts abans de dos quarts de deu de la nit. Al llarg de la setmana, també es reincorporarà la companyia de Ryanair que connectarà Girona amb una desena de destinacions europees a partir del 2 de juny.

El director de l'aeroport de Girona, Vicent Pallarès, ha destacat que el vol d'aquest dissabte "és important" perquè es tracta del "primer pas per arrencar l'aeroport". Malgrat tot, ha avisat que aquest estiu hi haurà una "recuperació progressiva" de les operacions comercials, ja que la incertesa en les restriccions de mobilitat condiciona les aerolínies.Es preveu que properament també tornin a operar des de Girona els touroperadors Jet2 i TUI. Pallarès ha destacat que les aerolínies tenen "més agilitat" que els touroperadors, perquè no han de preparar el transport i les places hoteleres, com passa amb Jet2. En paral·lel, Pallarès ha avançat que estan en converses amb Pobeda Airlines perquè també torni a operar des de la terminal gironina i recuperi les connexions amb el mercat rus. El director ha apuntat que la companyia "està preparada" per tornar i a l'espera que l'Agència Europea del Medicament (EMA) reconegui la vacuna russa contra la Covid-19 i facilitar, així, la mobilitat.El director s'ha mostrat esperançat amb aquesta temporada d'estiu. La demanda hi és perquè la gent vol viatjar", ha afirmat Pallarès.

Noves oportunitats per Vilobí d'Onyar

Mentrestant no es tanquen noves connexions amb Europa, el director ha avançat que estan treballant per incorporar vols domèstics a curt termini. Vicent Pallarès ha recordat que la pandèmia ha portat més mobilitat interna i per això "molta gent veu més seguretat en destinacions espanyoles".En paral·lel, el director també ha remarcat que estan analitzant el sector de companyies aèries per saber quines previsions tenen en un futur proper. A partir d'aquí, Vicent Pallarès ha remarcat la importància de "traçat una estratègia conjunta amb el territori". En aquest sentit, el responsable de l'aeroport gironí ha afirmat que en l'últim any han tingut moltes "converses" amb les administracions territorials (sobretot amb la Diputació de Girona) per pactar campanyes de promoció amb noves companyies que vulguin volar des de Girona. "En aquests moments hem d'estar pendents per veure quines destinacions i nacionalitats importen més al territori", ha destacat Pallarès. Una vegada es detecti aquest interès, caldrà actuar "amb rapidesa" perquè "en aquests moments hi ha moltes oportunitats però totes són fugaces".

Reforç dels controls amb el Brexit

Aquest any, a més, s'han reforçat els controls policials de fronteres a causa de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. "El nostre principal públic és britànic", ha recordat Vicent Pallarès. Això vol dir que el Brexit ha obligat a "adaptar més controls documentals" per garantir la normativa d'estrangeria en l'entrada de passatgers.

Més inversions i noves línies de mercatLa pandèmia ha aturat l'operativa comercial. Tot i això, l'aeroport gironí ha aprofitat per desencallar algunes inversions que s'havien aturat durant el confinament. D'aquesta manera, Aena ha invertit més de 20 milions en la terminal de Vilobí d'Onyar des del març del 2020 fins ara. Part d'aquestes obres han servit per renovar el paviment de la pista d'aterratge i altres vies de circulació per avions. A més, també s'ha canviat la il·luminació de la pista per bombetes LED i es preveu fer més reformes en la zona de vol, properament.La falta de vols comercials no ha deixat l'aeroport inoperatiu. De fet, Pallarès ha remarcat que la pista ha estat "oberta les 24 hores del dia" i durant aquest temps s'han rebut vols d'emergències i també de mercaderies. De fet, durant el 2020 el nombre kg de mercaderies transportats des de Girona va pujar un 270%. Pallarès ha remarcat que l'aeroport ha trobat "una diversificació operativa" que ha contrarestat la manca de vols comercials.A més, també hi ha hagut una elevada activitat de vols privats i escoles de vol que han utilitzat les pistes de Girona. "Hem estat latents tot aquest temps", ha reafirmat el director.