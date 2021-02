L'hostaleria reclama aixecar el confinament municipal i s'ofereix per millorar la xarxa de rastrejadors

L'hostaleria reclama aixecar el confinament municipal i s'ofereix per millorar la xarxa de rastrejadors EMPORDA.INFO

El sector hostaler assegura que les empreses estan "a les últimes" i reclama al Govern que aixequi el confinament perimetral municipal i restableixi la mobilitat a tot Catalunya. En un comunicat enviat aquest dimarts, les diferents associacions hostaleres també demanen que es pugui treballar de forma ininterrompuda fins a les 20.00 h, amb un aforament del 30% a l'interior i un 100% a les terrasses –tal com va reclamar aquest dilluns el Gremi de Restauració de Barcelona-, que els negocis puguin accedir a les línies de crèdit ICO encara que acumulin deutes i no estiguin al corrent de pagaments amb les administracions i s'ofereixen a incrementar la xarxa de rastrejadors per facilitar la gestió de la pandèmia.

Per altra banda, el sector reclama una regulació dels concursos de creditors perquè s'adaptin a les necessitats actuals, facilitant els tràmits a les petites empreses o reduir les taxes judicials per tal de donar "més garanties" a les empreses.

Per les diferents associacions, la situació actual de l'hostaleria "és patètica" i asseguren que no poden continuar igual "ni un dia més". "El que vivim no se li escapa a ningú, menys al Govern; és una crueltat deixar-nos en aquesta situació, a la nostra sort", subratllen. En aquest sentit, lamenten que, malgrat haver-se reunit amb l'administració, aquesta "dona llargues" a les seves propostes i "en cap moment parla d'ajuts reals".

El comunicat publicat aquest dimarts està signat pel Gremi de Restauració de Barcelona, la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Hostaleria de Lleida, la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT) i l'Associació Empresaris Hostaleria de la província de Tarragona (AEH).