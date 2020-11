Fan una enquesta en línia sobre salut emocional en l'àmbit laboral, a Figueres

El Servei Municipal d'Orientació i Informació per a l'Ocupació de l'Ajuntament de Figueres ha promogut una breu enquesta en línia sobre la salut emocional en l'àmbit laboral, que està adreçada a persones que compleixen algun d'aquests tres perfils: «Busques feina o vols millorar-la?; ets professional de l'orientació laboral?; o, ets treballador o ets propietari?».

Entre les qüestions que es plantegen en l'enquesta, hi ha, per exemple, aquesta pregunta: «Has participat alguna vegada en un curs de salut o intel·ligència emocional?». Amb els resultats d'aquesta enquesta, els responsables del Servei Municipal d'Orientació i Informació per a l'Ocupació agafaran idees per continuar treballant en el Pla de Reactivació Econòmica.