La Generalitat anuncia l'arribada de diverses inversions privades al Logis Empordà

Aquest dimarts s'ha dut a terme la primera reunió telemàtica d'un seguit de trobades amb empresaris de la indústria, la logística i la gran distribució que el govern de Figueres ha impulsat per posar en comú el pla de reactivació econòmica de la ciutat. En els propers mesos es mantindran més trobades per fer el seguiment d'aquest pla, segons ha ionformat l'Ajuntament figuerenc amb un comunicat.

En la reunió d'avui, a més dels principals empresaris industrials i logístics de l'àrea urbana de Figueres hi han participat l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el secretari General de la Vicepresidència del Govern de Catalunya, Albert Castellanos, el tinent d'alcalde de Figueres, Jesús Quiroga, l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, i l'alcalde de Vilamalla, Carles Álvarez.

Després de la presentació del Pla de Reactivació Econòmica que aposta per la diversificació en l'economia de Figueres potenciant la logística i la formació, el Secretari de la Vicepresidència ha exposat la inversió de 4,5 milions d'euros que el govern invertirà en el Logis Empordà i ha avançat que hi haurà diverses inversions privades en els propers mesos.

També ha confiat que es produeixi un efecte rebot en l'economia que podria significar un creixement del 6,5% del PIB si la situació sanitària continua com fins ara.

En aquesta mesa, a més de les alcaldesses de Figueres i Vilafant, l'alcalde de Vilamalla, el tinent d'alcalde de promoció econòmica i el secretari de la Vicepresidència hi han participat representants d'empreses com Food Ibérica, Cusins, Rieju, Garcia de Pou, Bac Valves, Grup Peralada, Grup Costa Brava, Establiments Coll, Tax , Minerals Girona, Transports Padrosa i Friolisa.

Per l'alcaldessa de Figueres Agnès Lladó "Logis Empordà no és un futur sinó que és un present i avui ho hem exposat. La reactivació econòmica de Figueres passa per pensar en clau d'àrea urbana i que a més de la millora en qualitat del comerç i el turisme excel·lim també en logística i en això, el Logis Empordà és imprescindible, dins del marc d'estrategia territorial de la comarca"

Per l'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys "ha estat una reunió molt interessant. Treballar conjuntament entre el sector privat i empresaris de la comarca amb l'administració pública és imprescindible, i més ara, en el moment excepcional que estem. El treball conjunt a nivell d'àrea urbana és fonamental. Amb aquesta reunió de treball hem constatat que tots anem a una".

L'alcalde de Vilamalla, Carles Álvarez, ha explicat que "ja fa temps que anem treballant a nivell d'àrea urbana la promoció de l'activitat econòmica, i fer-ho conjuntament és fonamental per reactivar l'economia. Des de Vilamalla posem a disposició la zona industrial amb tots els serveis possibles per tal de fomentar aquesta recuperació".