Els tècnics tributaris demanen ampliar la renda fins al 30 de setembre

Els tècnics tributaris han demanat al govern estatal que ampliï el termini per presentar la declaració de la renda fins al 30 de setembre, tenint en compte les dificultats causades per la pandèmia del coronavirus. El president de la Federació Espanyola d'Associacions Professionals de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals (Fettaf) i de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (ApttCB), l'eivissenc Joan Torres, ha considerat que aquest allargament de termini hauria d'incloure també l'impost de societats. En una carta adreçada als màxims representants del govern espanyol, Torres els convida a tenir "empatia" davant les dificultats "enormes" que suposarà declarar aquests impostos en els terminis habituals.

A la carta, el president de Fettaf i ApttCB recorda a l'executiu estatal que la tasca dels tècnics tributaris consisteix a ajudar al compliment de les obligacions dels contribuents, ja siguin pimes, autònoms, empreses o persones físiques, "i per a això és inevitable mantenir el contacte amb les persones, així com amb les documentacions acreditatives dels seus béns a declarar, la qual cosa sembla inviable a curt termini, i suposarà una gran dificultat per presentar aquestes declaracions en els termes establerts".

Per tot plegat, els tècnics demanen al govern espanyol que torni a estudiar la situació "des de l'empatia i la comprensió" i aprovi l'ampliació de terminis fins al 30 de setembre de 2020 per a la presentació de l'IRPF i de l'Impost de Societats. "No tinguin dubte que els espanyols ho agrairan enormement, i els col·laboradors socials, també", clou la missiva de Torres.