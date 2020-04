Un web posa a l'abast de pagesos i ramaders un espai online per promoure la venda a domicili

Fer arribar els aliments a casa directament ha esdevingut aquests dies amb la crisi del coronavirus un dels reptes que estan implementant molts productors agrícoles i ramaders d'arreu de Catalunya. Ara, el balaguerí Ivan Fustero, creador del web www.mercatsetmanal.cat, que reuneix informació de 680 mercats ambulants de Catalunya, proposa un 'mercat virtual'. Ho fa posant a disposició dels productors un formulari perquè puguin oferir els seus productes i lliurar-los a domicili sota demanda dels particulars que els hi facin encàrrecs. Fustero va posar en marxa Mercat Setmanal l'estiu del 2006 i l'ha anat enriquint durant tots aquests anys per la seva estima als mercats i paradistes.

Fustero explica que "és un gra més d'arena en aquesta xarxa solidària que demana la situació actual". Per això, ha creat un directori amb els diferents paradistes de Catalunya que poden oferir productes de km-0 i entregar-los directament al domicili d'un particular en base a la seva àrea d'influència, assenyala el creador del web Mercat Setmanal.

L'objectiu és "donar l'oportunitat a persones que per sí mateixes no poden desplaçar-se a un mercat o botiga per adquirir aquests productes de km-0 que abans trobaven als diferents mercats no sedentaris que es realitzen per tot Catalunya", explica Ivan Fustero.

Tots els encàrrecs que es facin seran directes, i Mercat Setmanal no participa en res més que en mantenir actualitzat el directori amb tots els productors. A través del web, els productors o paradistes interessats es poden donar d'alta en oferir aquest servei.