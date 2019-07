Agricultura aprova 5,3 MEUR en ajuts adreçats a fomentar una pesca sostenible

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat els ajuts del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 2019 adreçats a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles i a comercialitzar i transformar els productes pesquers.

S'han aprovat 5.322.995 euros d'ajudes que dinamitzaran unes inversions al sector pesquer, de l'aqüicultura i de la comercialització i transformació de productes pesquers de 13.495.990 euros.

En total, s'han aprovat 90 projectes que generaran una inversió de 13.495.990 d'euros. Els projectes aprovats estàn conformats per 53 projectes per fomentar la pesca sostenible, 10 per fomentar una aqüicultura sostenible i 27 per fomentar la comercialització i transformació dels productes pesquers. Els ajuts FEMP al desenvolupament local estan cofinançats en un 75% per la Unió Europea i un 25% per la Generalitat de Catalunya.

El 59% de les operacions subvencionades correspon a projectes destinats a fomentar un sector pesquer sostenible, l'11% a l'aqüicultura i el 30% a la comercialització i transformació dels productes pesquers. Les operacions es desenvoluparan en 33 municipis catalans. Els municipis pesquers són els que desenvolupen un major nombre de projectes.

Aquests ajuts contribueixen a implementar l'Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC) amb iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d'actuació (LEAS) de l'EMC amb la ciutadania i el territori, i a fomentar un desenvolupament sostenible i respectuós amb l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que garanteixi l'operativitat.

Garantir la competitivitat del sector pesquer i aqüícola és una de les prioritats de l'Estratègia marítima de Catalunya en el sentit de reforçar el sector primari com un dels puntals de l'economia blava del país.