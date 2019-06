'La Caixa' ha destinat més de 5.000 milions d'euros a l'acció social

'La Caixa' ha destinat 5.030 milions d'euros per a acció social, cultural i científica entre els anys 2009 i 2018, xifra que representa el doble que la dècada precedent, quan es van destinar 2.400 milions d'euros. Segons ha informat l'entitat aquest divendres, la major partida ha estat per atendre necessitats socials, amb 3.200 milions d'euros. Entre 2008 i 2016, l'entitat va mantenir una dotació anual de 500 milions d'euros i a partir de l'any següent va passar a ser de 545 MEUR coincidint amb la desconsolidació de Caixabank. D'altra banda, l'entitat es manté com a primera fundació privada de l'Estat, amb actius amb un valor de 23.000 milions d'euros.

"Els últims deu any han estat marcats per una crisi severa de la qual encara ens en ressentim com a societat, especialment els col·lectius més vulnerables", ha afirmat el president de la Fundació Bancària 'La Caixa', Isidre Fainé.

Respecte el Pla Estratègic 2016-2019, l'entitat destaca que s'ha millorat la ràtio d'eficiència, amb una reducció dels costos administratius i de gestió des del 16% el 2014 fins el 10% avui; s'ha concentrat l'activitat entorn les línies d'acció prioritàries, fins a 16 la cartera de programes, i s'han triplicat els 30 milions d'euros destinats el 2016 fins als 90 milions de l'exercici en curs. Altres actuacions d'aquests tres anys han estat l'obertura de nous centres culturals, com els Caixaforum de València, encara en construcció, i Sevilla i l'augment dels visitants a les exposicions fins als 6,9 milions el 2018; i el desplegament de l'activitat social a Portugal.

En l'àmbit social, aquests darrers anys també s'ha arribat a més de 300.000 menors de 0 a 18 anys, amb una inversió total de 600 MEUR, i s'han facilitat més de 200.000 llocs de treball a persones amb discapacitat, persones en atur de llarga durada, víctimes de violència de gènere o joves en risc d'exclusió entre 2008 i 2018 a través del programa Incorpora.

Per la seva banda, el programa per a l'Atenció integral a Persones amb Malalties Avançades, que ofereix atenció psicosocial i espiritual a persones que es troben al final de la seva vida, ha atès a més de 150.000 pacients i més de 200.000 familiars a través de 138 hospitals i 133 àrees domiciliàries.

Pel que fa l'àmbit científic, s'han invertit uns 90 milions d'euros anuals per donar suport a centres de recerca, universitats i investigadors espanyols amb l'objectiu de combatre les malalties més greus i esteses. Algunes de les col·laboracions són amb l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), la Fundació Pasqual Maragall, el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), el Centre de Medicina Fetal de l'Hospital Clínic - Sant Joan de Déu, el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i el Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), entre d'altres.