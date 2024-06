Serraplà, més de quaranta-cinc anys oferint els millors productes

La carnisseria Serraplà fa quaranta-sis anys que ofereix els seus productes a la comarca. I ara la segona generació agafa el relleu amb entusiasme i la mateixa dedicació que els seus predecessors.

Francesc Trayter tallant la sobrassada XXL. | SERRAPLÀ / redacció

Serraplà posa molt èmfasi i valora la qualitat dels productes, per això treballen amb pagesos de proximitat. «Comprem la carn en granges de la comarca, aquelles que comparteixen l’estima per la terra. Algunes són ecològiques, cada dia més», expliquen els fundadors de Serraplà. I afegeixen que «coneixem la carn. Ens agrada aconsellar i donar solucions de qualitat per al dia a dia d’aquells qui confien en nosaltres».

En aquest sentit, cal destacar que tots els seus embotits estan elaborats de manera artesana. També preparen així les seves sobrassades XXL de més de 100 quilos. Cada any n’elaboren unes quantes i les porten a les botigues de Cadaqués, al carrer Doctor Callis, 12, i Sa Riera, s/n. De fet, es pot dir que s’han convertit en un atractiu turístic perquè «hi ha clients que venen expressament a Cadaqués a buscar aquest embotit», expliquen els responsables.

En aquesta línia, a totes les seves botigues a Figueres, el carrer Nou, 56, i Ramón y Cajal,6; Palau-saverdera, carrer Nou, 11; Besalú, a la carretera d’Olot 12, i també a les de Cadaqués, hi trobareu plats precuinats, també fets amb productes de proximitat i de gran qualitat.