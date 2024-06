Gastronomia d’Origen, una festa per als sentits

La vila de Roses és coneguda per les seves impressionants platges i el seu ric patrimoni històric, però també per la seva excel·lent gastronomia. Un dels principals promotors d’aquesta riquesa culinària és el segell Gastronomia d’Origen de Roses, una distinció impulsada per l’Associació d’Empresaris de Roses - Cap de Creus, que garanteix la qualitat i l’autenticitat dels plats i productes locals de l’Alt Empordà.

Plat elaborat amb productes de proximitat. | ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE ROSES-CAP DE CREUS / redacció

En aquest sentit, la sostenibilitat també és un dels pilars fonamentals del segell Gastronomia d’Origen de Roses. Aquesta iniciativa busca promoure la gastronomia local i garantir que aquesta es desenvolupi de manera respectuosa amb el medi ambient i amb la comunitat.

La restauració fomenta el producte local. | ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE ROSES-CAP DE CREUS / redacció

Concretament, 32 restaurants rosincs són els que tenen aquesta distinció. Així mateix, «tots els establiments que aposten per una cuina propera que fa honor al territori són benvinguts a convertir-se en un restaurant G’O», expliquen des de l’Associació.

El segell té dues categories cuina de mercat i de mar. | ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE ROSES-CAP DE CREUS / redacció

El segell consta de dues categories: cuina de mar i cuina de mercat. Els locals en poden tenir una de les dues o ambdues, segons el tipus de producte amb el qual treballin. A més, també hi ha una acreditació Premium per als establiments que assoleixin un nivell d’excel·lència més elevat.

Podeu torbar més informació a www.livingroses.cat/gastronomia-dorigen/, al telèfon 972 716 630 i a les xarxes socials @livingroses.cat.