L’experiència gastronòmica de la cuina xinesa tradicional arrelada a Figueres

El Shang-Haï és un símbol d’identitat de la cuina figuerenca. Després de més de mig segle d’existència, s’ha guanyat a pols el títol de referent d’una gastronomia que, arribada de lluny, ha sabut integrar-se a l’oferta hostalera de la capital empordanesa com un element més de la seva manera de fer i de servir a taula amb professionalitat i solvència llargament contrastada.

El restaurant Shang-Haï va ser fundat el 1973 per Pablo Lee i Letícia Hsing. Ubicat en el peculiar Corriol de les Bruixes, ha mantingut sempre l’esperit i la imatge d’un establiment de menjar oriental, però la seva cuina ha sabut traspassar les fronteres adaptant els gustos i sabors xinesos amb una bona presència de productes de proximitat, entre ells el bon vi de la DO Empordà.

Restaurant Shang-Haï de Figueres. / RESTAURANT SHANG-HAI

Des de fa uns anys, Fermín Lee, germà de Pablo, format a l’Escola d’Hostaleria de Girona, dirigeix el restaurant exercint d’eficient amfitrió de l’establiment. Arrelat a Figueres des de fa anys, rep els clients dient-los que «el nostre objectiu des que obrim les portes, ha estat donar a conèixer la riquesa de la gastronomia xinesa i oferir un excel·lent servei per part del nostre equip de sala, amb una categoria i qualitat a l’altura de la nostra cuina».

«Els plats que oferim –afegeix– representen els sabors més tradicionals de la Xina, elaborats amb excel·lents productes de primera qualitat i una acurada elaboració, per a sorprendre i delectar els exigents paladars de la gent de Figueres i de la comarca, en una fusió o acostament de totes dues cultures». I és que el Shang-Haï compleix a la perfecció el doble paper de restaurant per a la vida quotidiana i establiment desitjat per a celebracions familiars i d’ocasions especials. És per això que els dies laborables als migdies ofereix un menú complet, ben elaborat, amb un preu molt competitiu. Tanmateix, la carta del Shang-Haï continua sent la punta de llança del seu valor gastronòmic. Hi apareixen des dels simples, però sempre demanats rotllets de primavera a totes les varietats de carns, peixos i verdures que es couen en els seus fogons.

No hi falta el Banquet Shang-Haï, definit com a «aventura culinària», que té com a objectiu engrescar els paladars de colles d’amics o de famílies durant un àpat que aporta multitud de sensacions o sabors. En el restaurant, també podem aprendre a menjar amb els bastonets orientals de fusta o tenir l’oportunitat de degustar la seva exquisida varietat de noodles i arrossos fregits, sense oblidar els secrets de la sopa Wonton, del pollastre Gong Bao o de l’ànec pequinès.

A més, el Shang-Haï prepara menjar per a recollir i poder portar-lo a casa o a l’empresa. I tant en entrar com en sortir, la màgia del bon profit inunda el Corriol de les Bruixes, el carrer més estret de Figueres.