Emporarom, una experiència sensorial permet descobrir i experimentar amb la creació d’una ratafia artesanal

Emporarom, situat prop de les ruïnes d’Empúries, és el lloc perfecte per a descobrir i experimentar amb la creació de ratafia casolana. Els visitants són guiats en un viatge ple de fragàncies i sabors, on poden crear la seva pròpia ratafia única i personalitzada en el camp de les aromes a L’Escala.

La ratafia és una beguda tradicional catalana, coneguda per la seva combinació d’herbes, espècies i fruites macerades en alcohol. A Catalunya, l’ingredient indispensable són les nous verdes, per la qual cosa la ratafia s’elabora al voltant de la festivitat de Sant Joan, quan les nogueres tenen el seu fruit verd. Encara que la recepta tradicional porta 40 herbes, es poden afegir més o menys varietats, ja que moltes d’elles tenen aromes similars, com mentolats i cítrics.

Emporarom ofereix tallers durant la primavera i l’estiu. En aquesta ocasió, el 22 de juny a les 18.00 hores i el 23 de juny a les 10.30 del matí es durà a terme un taller pràctic per a l’elaboració de ratafia. Per iniciar el taller es fa una passejada entre plantes aromàtiques, medicinals i culinàries per conèixer què és una ratafia. La majoria de les plantes es recol·lecten en el camp durant el taller, mentre que altres ingredients necessaris es busquen prèviament. Els participants tenen l’oportunitat de seleccionar les herbes i espècies favorites per a obtenir una ratafia deliciosa i equilibrada. Una vegada seleccionats els ingredients, s’ensenyen tècniques de maceració adequades per a extreure tota la seva essència. Posteriorment, s’afegeix alcohol, anís o aiguardent, per exemple, i després cada participant s’emporta a casa la seva ratafia única i exclusiva, creada per ells mateixos i plena de caràcter i personalitat.

La maduració ha de ser a l’aire lliure durant quaranta dies a sol i serena, removent ocasionalment. En acabat, la ratafia es pot filtrar i estaria llesta per a beure, encara que cada poble té les seves pròpies normes sobre quan començar a degustar-la; la majoria diu que és per Nadal, després d’haver reposat en una ampolla. L’ideal d’una bona ratafia és que es percebi tot, però sense que res predomini.

A més de crear la seva pròpia ratafia, Emporarom ofereix una àmplia varietat d’experiències sensorials relacionades amb el món de les plantes aromàtiques i l’entorn en què es troben.