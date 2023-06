El restaurant Taula Mama Roser de Vilanova de la Muga és un espai gastronòmic que combina la cuina de mercat i de temporada i ofereix una gran qualitat. A més els seus plats es degusten en un espai privilegiat. El local, lluminós, ampli i cuidat fins a l’últim detall, és una molt correcta combinació d’arts per acompanyar la cuina perquè com la Roser, mare de Carles Castellnou, un dels propietaris, deia «la cuina és un gran art». A l’entrada, una exposició de pintura ens dona la benvinguda, a les parets dels tres menjadors trobem quadres exposats que estan en concordança amb l’ambient íntim del local.

Els seus plats són de cuina tradicional, i alguns són els que feia la iaia Roser i les seves elaboracions mai et deixaran indiferent. Sobretot en destaquen les seves postres casolanes preparades per la seva xef, «els clients agraeixen que estiguin elaborats a la nostra cuina i és un valor afegit per als nostres comensals», explica Castellnou. Durant aquesta temporada de primavera, podreu degustar el seu menú de la cirera. I de cara a la temporada d’estiu, els dissabtes a la nit podreu sopar a la terrassa tot escoltat la música dels 80.

Els propietaris, Cesare Guacho i Carles Castellnou, van obrir el març del 2020, i han tirat endavant el seu projecte gastronòmic, fent sentir segurs els seus comensals, en tot moment. A més són una família que venen d’una saga de bona hostaleria.