Antonia Font, Tomeu Penya i Juligan DJ munten "una festa" al festival Sons del Món de Roses. Serà el 2 d'agost a la Ciutadella. 'S'univers és una festa' és un clàssic del primer disc dels Antonia Font i aquest és el nom de la revetlla que es podrà viure al festival.

Cartell de la revetlla 'S'univers és una festa' a Sons del Món / Cedit

La nit que ja protagonitzaven els mallorquins Antonia Font, s'ha transformat en una "gran festa" gràcies a la incorporació del seu paisà Tomeu Penya, que actuarà al Village i de Juligan Dj (Julián Saldarriaga, guitarrista dels Love of Lesbian). Els organitzadors auguren una "vetllada única", completada amb les food trucks, la zona gastronòmica de quilòmetres zero, la barra de vins de la DO Empordà i la de còctels.