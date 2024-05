Joanjo Bosk reapareix musicant versos de Rosa Leveroni al nou single 'Cançó de repòs'

El músic i cantant figuerenc Joanjo Bosk (1976) torna amb un nou single, Cançó de repòs, disponible aquest dijous a les principals plataformes digitals. La línia musical entronca amb la cançó d’autor clàssica que l’intèrpret ja ha explorat en altres ocasions, aquest cop amb uns versos musicats de la poeta estretament vinculada a Cadaqués, on també reposa, Rosa Leveroni (1910-1985). A la cançó col·laboren els guitarristes Lluís Figueras i Albert Serrano, encarregat també de la remescla i masterització d’aquest tema inèdit, gravat fa uns anys i que recupera ara.

Destacar la portada del single, una obra del mateix cantant i que complementa de forma plàstica la cançó. Ja en anteriors ocasions s’havia encarregat d’il·lustrar les seves pròpies portades, com és el cas del dibuix-collage per Cançó per Elna o del collage que acompanyava l’EP Figueres - Gernika, amb el que va guanyar una beca Agita l’any 2013. Segons sembla aquesta és un faceta en la que el músic està aprofundint i que en el futur vol compartir.

Portada del single. / Joanjo Bosk

Aquest single arriba després de quatre anys de la sortida del seu darrer disc Directe al Barnasants, un treball on recollia algunes cançons destacades de la seva trajectòria en solitari. Poc després anunciava una aturada temporal que explicava en les seves xarxes socials. Tot i això, passat el temps necessari, Bosk ha continuat involucrat en la música en diferent àmbits. Durant l'any 2022 va fer una petita gira d’aniversari del seu treball Cançó per Elna, amb una reedició ampliada en vinil que va veure la llum, gràcies novament al suport del Festival Barnasants. També en aquest temps a impulsat el nou grup de rock Corada, debutant amb l’àlbum De vuelta de nada a principis del 2023 i recuperant així la seva cara més rockera.

L’escena catalana ha canviat en aquest temps, però Joanjo Bosk és un testimoni amb història, ja des dels seus inicis a mitjans dels anys noranta com a vocalista de rock dur, fins a la més recent etapa com a cantautor. En aquest temps ha publicat deu discos, dos EP’s, més algun que altre senzill. Amb una carrera certament canviant i potser irregular, ha aconseguit recopilar un bon número de cançons d’una qualitat indiscutible.