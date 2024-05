Joan Manuel Soldevilla presenta el llibre 'L'aventura dels Lee', a Figueres

Hi ha vides que bé val dedicar-los una novel·la. És el cas de la família Lee que, naturals de la Xina, el devenir dels fets històrics -una guerra civil i la guerrra freda- els va dur a exilar-se a Taiwan, Madrid i, finalment, Figueres, on van fundar el primer restaurant xinès de les comarques gironines, el Shang-Hai. Tot aquest periple vital, passat pel sedàs de la literatura, alimenta el llibre L'aventura dels Lee (Brau) de Joan Manuel Soldevilla que, aquest dijous 30 de maig, a les set de la tarda, el presenta al Cercle Sport Figuerenc acompanyat, com no, dels protagonistes del seu relat.