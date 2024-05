Un llibre profunditza en les arrels de l’havanera i es presenta a l'Escala

L’Alfolí de la Sal de l’Escala acull la presentació del llibre Les primeres havaneres a Catalunya. Imperialisme i sensualitat abans de Carmen, d’Anna Costal, Joaquim Rabaseda i Joan Gay, aquest dissabte a dos quarts de dotze del migdia. El volum, editat per la Fundació Irla dins la col·lecció Camí Ral, el presenten els mateixos autors. L’acte el promou l’Agrupació Sardanista Escalenca Avi Xaxu.

Les primeres havaneres a Catalunya proposa un viatge al passat per conèixer la història de l’havanera que va ser, durant dècades, moda al país. El llibre evoca quan, abans de la seva forma cantada, tal com la coneixem ara, l’havanera va ser un ballable lent que a Catalunya era més conegut amb el nom d’americana. El seu ritme cadenciós intensificava la intimitat de les parelles que s’agafaven per ballar en teatres, llotges, sales de ball, envelats, places i carrers. Per això es va associar al pecat, a la transgressió social, a les actituds rebels. De fet, la protagonista de l’òpera Carmen, que es va representar el 1881 a Barcelona per primer cop, ja s’exhibia a ritme d’havanera dalt de l’escenari.

Abans d’arribar a Catalunya, però, les havaneres van passar per Madrid. Coincidint amb l’exaltació de la Guerra d’Àfrica del 1859 es van transformar en un gest d’orgull nacional, en un dispositiu polític per mantenir la imatge pública de l’imperi espanyol. També a Catalunya les havaneres van esdevenir un símbol nacional.