La Policia Nacional adverteix d'una nova estafa telefònica: si et diuen això, penja immediatament

Les trucades fraudulentes són una fórmula que utilitzen els delinqüents per robar-nos informació personal, amb l'objectiu de fer operacions en el nostre nom, com ara accedir als nostres comptes bancaris.

Els estafadors no descansen i aprofiten qualsevol oportunitat per intentar robar les teves dades i diners. Per això, la Policia Nacional ha alertat sobre unes trucades telefòniques que són un frau.

"Truquem des d'una entitat bancària"

Aquesta estafa té un factor molt negatiu: la versemblança amb la realitat. I és que, quan et truquen, no ho fan des d'un número ocult o desconegut, sinó que ho fan des d'un número que sembla el de la teva entitat bancària.

Llavors, convençut que et truquen des del teu banc, quan despenges el telèfon una veu diu: "Et truco de la teva entitat bancària. Per seguretat, no diguis la teva clau en veu alta. Marca-la al teclat". I aquí és quan has de penjar immediatament. Per què, què passa si marques la teva clau? Els delinqüents la podran obtenir perquè poden identificar els números segons el to de cadascun.

'Spoofing'

Aquesta tècnica d'estafa es coneix amb el nom d''spoofing'. Aquesta és una tècnica de suplantació d'identitat utilitzada per ciberdelinqüents per enganyar les persones i fer-les creure que estan interactuant amb una entitat o persona legítima.

En el cas de l'estafa de "la trucada de l'entitat bancària", les fases són les següents, segons explica la policia:

Et truquen del teu banc i comproves que el número, efectivament, coincideix, però no. No són ells. L'han suplantat perquè no els enxampis. Et demanen que teclegis la clau d'accés a la teva banca en línia. Si ho fas, captaran les pulsacions del teu terminal i aconseguiran les teves claus.

És per això que és important destacar que per efectuar qualsevol tràmit relacionat amb els comptes bancaris és millor acudir presencialment o assegurar-nos que realment parlem amb el nostre banc.