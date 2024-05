Rafael Aguirre, cap de cartell de luxe del 9è Mediterranean Guitar Festival, a Castelló d'Empúries

Tono Blasi feia uns quants anys que intentava programar un concert del prestigiós guitarrista Rafael Aguirre (Màlaga, 1984), però les agendes no quadraven. Tenia clar que havia de ser a l’agost i que l’escenari no podia ser altre que la Basílica de Castelló d’Empúries. «És l’escenari més especial que hi ha en aquesta zona, un espai fantàstic», assegura. Enguany, dins la novena edició del Mediterranean Guitar Festival ha estat possible. Rafael Aguirre, un dels guitarristes espanyols més sol·licitats a escala internacional –ha actuat a més de quaranta països–, omplirà el temple castelloní amb la seva música el dimarts 6 d’agost. «Rafael Aguirre és un guitarrista clàssic que també toca peces de flamenc amb una delicadesa absoluta», el descriu Tono Blasi. Serà un dels vint-i-set concerts que s’han programat en aquest espai i que formen part d’un cartell més ampli: més de cent vuitanta concerts en nou poblacions de la costa catalana i al llarg de sis mesos, des de maig fins a finals d’octubre.

Tot i que habitualment el Festival a Castelló comença a principis de juny, Tono Blasi ha apostat enguany per avançar l’estrena un parell de setmanes per atraure nous públics. Així, aquest dimarts 21 de maig, la guitarrista cubana Legna Tabares i la soprano colombiana Katherine Herrera, integrant el duo Arcanum, van interpretar peces d’Albéniz, Granados, Tárrega i Llobet, entre altres. Aquesta fusió de veu i guitarra és, segons Blasi, un camp molt interessant que es vol potenciar més, ja que «hem programat poc aquest format a la Basílica i la guitarra s’adapta amb quasi tot». El Festival, a més, inclourà les actuacions de formacions diverses: solos de guitarra, duets i trios «en els que la guitarra és l’instrument principal». D’entre aquests, Tono Blasi destaca l’actuació del guitarrista sevillà Álvaro Toscano (11 de juny), que, sota el seu criteri, «és extraordinari». També realça el duet Zyryab que interpretarà un tribut a Paco de Lucía (18 de juny, 9 i 30 de juliol, 27 d’agost, 1 i 22 d’octubre) i el trio femení Rubio & Franch + Andrea Peirón, format per dues guitarres i un violoncel (23 de juliol) que interpretaran obres de Ravel, Falla, Albéniz, Granados i Piazzolla, entre altres.

Concerts tots els dissabtes d’agost

Una de les novetats d’aquest any és l’ampliació de les actuacions a Castelló programant tots els dissabtes d’agost, deixant els dimarts pels grans concerts i fent-los tots seguits: Rafael Aguirre (6 d’agost); l’Orquestra del Maresme (13 d’agost) i l’Orquestra de Guitarres de Barcelona (20 d’agost). «Serà un agost per emmarcar». Respecte al festival en global, retorna a la programació l’església de Santa Maria i Sant Nicolàs de Calella de la Costa que es va despenjar arran de la pandèmia. Les altres poblacions on es fan concerts, sempre a les esglésies parroquials i algunes ermites són: Sitges, Lloret de Mar, l’Estartit, Llançà, el Port de la Selva, Coma-Ruga i Calafell.

El Mediterranean Guitar Festival ha aconseguit, en aquests nou anys de vida, la lleialtat del públic. Un dels secrets ha estat, indubtablement, l’especialització i el format més íntim, així com que els concerts sempre es facin el mateix dia. El públic principal és, sens dubte, d’origen estranger, tot i que el juliol i l’agost també n’atrau de nacional. Les entrades ja es poden comprar al web del festival (mediterraneanguitarfestival.com) o el mateix dia a la Basílica.