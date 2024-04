Els cinquanta anys d’Òmnium Alt Empordà es condensen en un llibre

Resumir i ordenar cinquanta anys d’existència d’una entitat no és tasca fàcil, però, com va constatar l’historiador Enric Pujol, és un exercici molt important a fer, ja que «la història de les entitats de la societat civil és bàsica, és la petita història del país». Enric Pujol va expressar-se així durant la presentació del llibre Òmnium Alt Empordà. 50 anys (Brau), dissabte passat, a la seu de l’entitat, a l’Ateneu de Figueres, i va elogiar «el gran treball» dut a terme per l’escriptora Montserrat Segura, «un repte superat amb excel·lència» que ha pres forma «de llibre d’història, no d’instrument de propaganda».

La delegació altempordanesa d’Òmnium no és la primera que emprèn aquesta recerca i ordenació dels seus arxius i fons. Per a l’autora, més avesada a fer ficció, aquest canvi de gènere i registre no li ha desplagut. «En el meu cap, jo hi veia una pel·lícula. Ha estat molt emotiu veure l’esforç de tota aquella gent, ho sentia molt meu». Montserrat Segura feia referència a les desenes de persones, «pilars de la societat figuerenca», que han aixecat i mantingut, al llarg d’aquests cinquanta anys, l’activitat d’Òmnium Alt Empordà. En va remarcar el compromís i la vocació, sobretot, d’aquells primers homes i dones que van creure-hi i va incidir, sobretot, en la figura del matrimoni Maria Verdaguer i Ernest Fortiana, els quals, preocupats per la situació de la llengua catalana, van emprendre quasi una croada personal i es van bolcar en cos i ànima per divulgar-ne l’ús i el coneixement. Segura reconegué que havia volgut fer-li «un tribut» a Maria Verdaguer a qui qualificà de «prodona» per tot el que va fer. Val a dir que Enric Pujol també va destacar l’important paper de les dones dins la delegació i va evidenciar el delicat moment actual de la llengua: «Hi ha factors estructurals en contra, però també una ofensiva política orquestrada i de repressió».

El volum, dividit en tres grans blocs que es corresponen a tres grans moments històrics, té un esperit eminentment divulgatiu i és fàcil de llegir, ja que la voluntat és arribar a tothom. Així, «més que un compendi de fets, dates i notes a peu de pàgina, que n’hi ha poques», s’ha volgut que fos un llibre viu. La recerca de Montserrat Segura ha estat molt intensa i li ha suposat fer el buidatge de la premsa històrica, aprofundir en les actes de l’entitat –fins a l’any 2000 estan dipositades a l’Arxiu Comarcal– constatant que hi havia molt buits en la documentació, potser a causa dels diferents trasllats de seus de l’entitat. Allò que li va costar més és nodrir la part gràfica i també arribar als testimonis. Va lamentar no haver pogut accedir a alguns arxius personals. Tot i això, la recta final d’elaboració del llibre va ser molt intensa amb l’arribada de nou material i informacions.

L’actual president d’Òmnium Alt Empordà, Eduard Cebrià, va agrair a tots els que l’havien precedit en el càrrec i que «han fet possible que siguem una entitat amb més de tres mil socis i amb un nou projecte». Feia esment a la nova etapa iniciada a l’Ateneu «que tenim moltes ganes de tenir obert per reanimar la ciutat com un pol de cultura i jovent i de trobada de totes les sensibilitats».