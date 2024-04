Un viatge fantàstic pels universos únics i poètics dels punts de llibre d’autor

La història dels punts de llibre va lligada, estretament, a la del mateix llibre, contenidor d’històries i coneixement. Els inicis a Occident es remunten a l’edat mitjana, i ja en el Renaixement se’n troben de cuir, pell, teixit, seda. Al segle XIX, amb la modernització dels sistemes d’impressió, apareixen amb la forma allargada que els ha popularitzat. Toni Soler Martí es confessa un lector voraç. També col·leccionista. Ambdues passions les ha fusionat alimentant diverses col·leccions, una d’elles dedicada als punts de llibre. L’estiu passat ja en va fer un tast a la biblioteca de Figueres i aquests dies i fins al 23 d’abril, en proposa una segona degustació. Si aleshores va mostrar punts de llibre antics, impresos des de finals del XIX fins als anys 70, que unien «història i cultura», ara presenta una selecció de punts d’autor, originals i pintats relacionats amb Sant Jordi que esdevenen, cadascun, veritables joies que Soler custodia amb estima i que, evidentment, no utilitza, ja que, per a ell, són «obres d’art».

Un parell d'aquests preciosos punts de llibre. / Empordà

La col·lecció, que voreja els mil cinc-cents punts de llibre, l’ha anat aplegant al llarg dels últims trenta anys. Soler és fill del barri barceloní de Gràcia –tot i que ara viu amb la família a Figueres– i assidu del mercat de Sant Antoni on, reconeix, ha localitzat molts tresors: postals, llibres antics i punts de llibre. «Anava trobant i agafant, i així van sorgint les col·leccions», explica. També anant a fires, com la del Dibuix i la Pintura de Figueres o la de Girona. Ara, Internet «ha permès abaratir els preus» i ampliar les possibilitats.

Per aquesta exposició, convertida en «un agraïment» a tot el que li ha ofert la biblioteca com a usuari, ha escollit «el millor que tinc» dins la temàtica, uns noranta punts de llibre. Alguns d’aquests han nascut de la mà del pintor Bernat Casanova, veritable mestre dels punts de llibre i del qual Toni Soler és amic i devot. D’ell en té centenars, però «tots són originals i únics», diu el col·leccionista qui, admet, com cada artista bolca, aplicant diferents tècniques, la seva personalitat sobre un format més o menys similar, sigui creant roses, figures o paisatges. Dins la tria, destaca un punt creat pel mateix Casanova, però signat com a Haddock, dedicat al món de Tintín, del qual també és col·leccionista d’àlbums. O un altre punt, aquest pintat sobre seda. A la pregunta sobre què l’empeny a col·leccionar, Toni Soler diu que li serveix «per conèixer coses, la cultura, trobar detalls que ningú no t’ha explicat i estirar del fil». Ara, ho pot fer en companyia, ja que forma part de la junta de l’associació de Filatèlia i Col·leccionisme del Casino Menestral Figuerenc.