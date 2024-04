L'empordanesa Anna Novella converteix la defensa de la fauna dels Aiguamolls en art

«És crucial escoltar la veu de la fauna marina i tenir en compte les seves necessitats», explica l’artista de l’Empordà Anna Novella. És el missatge que presenta a la seva darrera mostra, que té lloc del 19 d’abril al 30 de juny, a la sala d’exposicions del Cortalet, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, sota el títol La Veu dels Aiguamolls.

Les pintures són una invitació al públic a reflexionar sobre la importància de la protecció dels aiguamolls i la seva biodiversitat, així com a fer d’altaveu a les necessitats de les criatures que habiten el planeta. «Si la fauna marina pogués parlar, ens expressaria la seva profunda preocupació per la futura construcció dels eòlics marins de Roses. Aquests colossos, tot i ser una font d’energia renovable, també representen una amenaça considerable, amb un impacte devastador tant acústic com físic», expressa.

Dues obres de la mostra. / Empordà

En aquesta mostra, l’artista pretén donar veu a totes les criatures que viuen i sobreviuen als aiguamolls i tot aquest entorn més o menys natural. «Vull convidar l’espectador a escoltar les veritables necessitats dels animals, sentir les veus des del nostre cor. Què dirien si poguessin parlar?», reflexiona Novella. A les seves obres, ressegueix rius, rieres, boscos i fins i tot els espais marins de la badia de Roses i la façana marina de l’Empordà, destacant un ecosistema fràgil i vital per a la biodiversitat.

La forma en què Novella combina elements realistes amb elements fantàstics en les seves obres crea un joc visual fascinant que estimula la imaginació i ens convida a endinsar-nos en un món on l’impossible es converteix en possible. Els quadres recreen la flora i fauna que pobla aquestes zones, a través de la mirada somiadora i fantàstica que caracteritza l’obra d’Anna Novella. L’ús de colors intensos aporta a les seves pintures una sensació d’alegria i vitalitat.