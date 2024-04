Quan l’escriptura es converteix en la salvació davant el tedi quotidià

La vida va dur a Maria Teresa Cuesta Roca (Figueres, 1956) de treballar per multinacionals farmacèutiques a Espanya –és llicenciada en Farmàcia– a treure’s la carrera de Dret a Anglaterra, on vivia des del 1988, exercir d’advocada i, fins i tot, dirigir un bufet propi amb dotze treballadors. El 2017, Cuesta es va jubilar abans d’hora i, ja retornada a l’Empordà, a la recerca del bon temps i instal·lada a Avinyonet de Puigventós amb el seu marit, va explorar una altra de les seves passions, l’escriptura creativa. Avui dia, als seus seixanta-set anys no amaga que la literatura «ha estat la meva salvació» davant «l’avorriment» del retir professional. Tant que ara obre un nou camí amb el seu bateig literari, la novel·la, Sombras blancas, la primera de la trilogia «Los crímenes de Peckham». La publica amb Distrito 93, l’editorial que ha triat de les quatre que va rebre ofertes.

Maria Teresa Cuesta és una dona decidida que traspua altes dosis d’energia i passió quan parla. Explica que tota la vida ha escrit i que aquesta ha estat una activitat en la qual sempre ha reeixit notablement. «El meu pare era un home que llegia molt i em feia llegir a mi», rememora. Tot i això, a aquesta aventura no s’ha llançat a cegues, sinó que l’ha treballada a foc lent i amb disciplina formant-se amb cursos, tant aquí com a Anglaterra. A l’hora d’escriure, s’ha decantat pel thriller, gènere que a ella li agrada llegir, és a dir, «històries de misteri i intriga».

L’escriptora adverteix que dins la trama de la trilogia que ara enceta, ambientada en el món anglès que coneix en profunditat, s’hi barregen els dos àmbits professionals que han omplert la seva vida: la farmàcia i l’advocacia, i dins aquest, el sistema legal. «Aprofito tot el que conec de la vida jurídica, legal i la policia», detalla. També fa emergir els costums, els hàbits d’aquella societat en la qual ha viscut més de tres dècades, cosa que incrementa l’interès. «Hi ha crims, morts», detalla, tot i que avança que la història s’allunya de les típiques novel·les negres «amb sang per tot arreu». «És una trama molt més subtil, amb molt misteri i intriga», assegura.

A Sombras blancas, primer volum d’aquest viatge literari, la història parteix d’un escenari truculent: quatre assassinats, succeïts en un mes, porten de corcoll la policia de Peckham. L’inspector en cap i responsable de la investigació, Anthony Bingham, creu que John Smithson és el principal sospitós perquè menteix i té antecedents. L’altre protagonista de la novel·la és una veïna del districte que treballa com a secretària a l’Hospital de Peckham i que assisteix a un club de lectura de llibres de misteris i crims sense resoldre. «A ella li agrada ficar el nas per tot arreu i acaba sabent més que la policia. Entre tots dos resoldran els crims», avança l’autora. Després de Sombras blancas, Cuesta Roca ja té a punt el segon volum, Sombras en el parque, centrat en diverses violacions i que està pendent de ser publicat, i, tancarà la trilogia, Sombras entre niños, en el qual està treballant i que explorarà desaparicions d’infants. «Amb cada llibre vaig pujant el nivell d’angoixa i tensió», assegura.

Maria Teresa Cuesta Roca confessa que aquest exercici creatiu, que l’ha allunyat del tedi quotidià, la fa molt feliç. Acostumada a una vida molt dinàmica, «el no fer res em deprimia». En l’escriptura creativa, doncs, va trobar el camí. I en aquest camí d’aprenentatge per trobar els recursos i, amb ells, la pròpia veu, ha fet molts amics que comparteixen la passió per l’escriptura i la literatura. Podria haver escrit la trilogia en anglès, diu, però ha preferit fer-ho en castellà perquè «el més difícil era fer una novel·la totalment anglesa en castellà, no traduïda», singularitat que ella realça. Maria Teresa Cuesta Roca té previst viure aquest Sant Jordi en plenitud, compartint espai amb altres escriptors locals, a la parada 112, a la Rambla de Figueres on signarà exemplars. Tot i això, el llibre no arribarà a les llibreries fins d’aquí a uns dies.